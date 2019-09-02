Во Всеволожском районе начался учебный год

Всеволожский район отметил сегодня День знаний. В этом учебном году за парты сели 38 574 школьника в 34 образовательных учреждениях, среди которых 18 общеобразовательных школ, 13 центров образования и три школы с дошкольными отделениями.

Впервые порог школы перешагнули 5 494 первоклассника – для них открылись 184 класса, а последний школьный звонок прозвенит в 2019 – 2020 учебном году для 1280 выпускников – это 54 одиннадцатых класса.

В образовательные учреждения района всех видов в этом учебном году пришли 75 молодых специалистов.

Все школы и детские сады получили финансовую поддержку от администрации Всеволожского района. В День знаний им были вручены сертификаты на общую сумму 150 миллионов рублей.

С началом нового учебного года педагогов и учеников поздравили руководители районной и муниципальной власти.

Соб. инф.

Фото автора и Антона ЛЯПИНА

