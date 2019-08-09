Волшебство ручной работы

Как создать бизнес за 200 тысяч рублей? Ответ на этот сложный вопрос у автора неповторимых украшений из злаков и дерева Екатерины Щукиной прост. По ее словам, чтобы начать свое дело, нужно иметь хобби и слушать своё сердце, тогда работа приносит не только доход, но и удовольствие.

Умелые ручки

Если бы несколько лет назад кто-то сказал нашей героине, что она кардинально изменит планы и предпочтет работе юриста предпринимательство, девушка сочла бы этого провидца странным. Но, как говорят, мечта таится где-то внутри тебя, и рано или поздно приходишь к тому, к чему душа стремилась с детства. В жизни множество примеров, когда кто-то думал о творческой профессии, но обстоятельства заставили выбрать другой путь. А через много лет он бросает рутинную работу и погружается в стихию рукотворной красоты.

Так случилось и с нашей героиней, пополнившей ряды ремесленников Всеволожского района. До этого начинающая бизнес-леди училась на курсах в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района.

– Три недели инструктажа пролетели как один день, – рассказывает разработчик экостартапа. – Я подготовила бизнес-план, представила его на биржу труда Всеволожского района. И вот свершилось. Получив субсидию в размере 192 тысяч рублей, приобрела специальный станок для лазерной резки и гравировки, который заметно упрощает и облегчает процесс заготовки нужных мне деталей.

Сегодня рукотворные поделки Екатерины Щукиной, на иностранный манер именуемые «хэнд-мейд» или «крафт», пользуются большим успехом. Когда ее спрашивают, что это – хобби или профессия, она отвечает: «Это – моя жизнь».

Народная мастерица производит не только экобижутерию, но и красивую подарочную упаковку. Оригинальные шкатулки и органайзеры с резными крышками пользуются спросом среди заказчиков. За полгода работы ИП удалось приобрести известность не только во Всеволожском районе и в Ленинградской области. А недавно она представляла наш регион на одной из главных ремесленных площадок России – московской выставке «Жар-птица».

Отличилась начинающий предприниматель и на областном конкурсе-фестивале «Корюшка идет» в Новой Ладоге. Из шумного рыбацкого города она привезла Гран-при. Награду народному мастеру за лучшее изделие вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Теперь легендарный символ фестиваля – маленькая деревянная рыбка – украшает рабочее место.

Мастерская, в которой Екатерина создает свои изделия, завалена фанерой, стеблями злаков, всевозможными необходимыми атрибутами. Среди всего этого нагромождения на малюсеньком деревянном квадратике возникают кулоны, подвески, серьги, браслеты и прочие стильные и современные украшения. Смотришь на все это буйство фантазии и думаешь: какая же усидчивость нужна и любовь к своему делу, чтобы создавать такую красоту! В любом случае это уже становится образом жизни. Творчество затягивает, зовет не останавливаться на достигнутом.

Хобби победило

– Пока ищешь свой стиль, перелопачиваешь кучу информации, вдохновляешься тысячей чужих работ. А когда садишься за стол и смотришь на фурнитуру, пальцы делают вообще нечто непохожее. Можно использовать понравившуюся цветовую гамму, какой-то отдельный элемент, но в целом, когда пропускаешь понравившуюся идею через себя, рождается уже нечто совершенно другое, и оно мое. Иногда идеи приходят ночью, во сне. Изюминка – это именно то, что делает каждую вещь неповторимой. Она ценится высоко, но при этом стоить может совсем недорого, особенно если сделать эксклюзивную вещицу своими руками. Но очень важно, чтобы шарм не выпадал из контекста вашего образа. Элегантность от китча отделяет только лишь чувство меры, – рассказывает Екатерина Щукина.

Родом она из Тамбова. Еще в школьные годы страсть к народным промыслам привела её в кружок плетения из лозы: учились изготавливать корзины и экокартины из злаков. Как-то педагог, увидев картины Кати из соломки, пришла в восторг: «Твои работы лучше моих, у тебя действительно талант», – сказала она. Это очень воодушевило, но, выбирая профессию, девушка поддалась всеобщему прагматичному настроению и решила поступать на юрфак. По окончании вуза долгие годы проработала в суде мэрии Тамбова. Но страстное увлечение к созданию картин из природных материалов осталось: хобби снимало стресс, спасало от депрессии, дарило чувство душевного равновесия и вдохновляло на творчество.

В 2008 году Екатерина Щукина переехала во Всеволожск. Пятнадцать лет проработала юристом в системе ЖКХ. Но, как и многие художественные натуры, она тянулась к креативной деятельности. Любовь к творчеству оказалась сильнее привязанности к стабильной работе с хорошей зарплатой.

– Профессиональный статус обязывал меня соответствовать образу деловой женщины. Но мне хотелось выразить свою любовь к природе, к натуральности и естественности, – утверждает Щукина. – Я не могла позволить себе носить те изделия, которые видела в продаже, поскольку зачастую они не гармонировали с моим образом, и я решила делать бижутерию сама. Вначале делала «для себя» кулончики.

Первой оценили «продукцию» близкие, потом – совершенно незнакомые люди, и даже иностранные модницы. Народному мастеру это дело так понравилось, что она занялась им основательно. Ее украшения, с любовью созданные, обладают особой теплой энергетикой, позитивным зарядом.

Когда Екатерина по случаю надевает свои украшения, то окружающие обязательно спрашивают, где она раздобыла такой дивный аксессуар. Конечно, приятно удивить собеседника: это создано собственными руками!

Сделано с любовью

Предпринимательница выставляет свои работы в «Инстаграме» и в соцсети «ВКонтакте», начала активно участвовать в ярмарках, и уверяет, что она прежде всего художник, который творит для души. Интересно, что для своей филигранной работы мастерица использует только натуральные материалы – злаки и дерево, никаких дешевых заменителей.

– Опытные туристы привозят с путешествий сувениры, а я стебли злаков, – говорит народная умелица. – В каждой стране злаки особенные. У них своеобразный приятный аромат. Вот недавно была в Эстонии, в Нарве. Договорилась с местным фермером, что приеду за сырьем. Есть у меня злаки с острова Крит, где я отдыхала. Таможенники долго смеялись, но препятствовать ввозу оригинального сырья не стали. Скоро получу посылку из Тамбова, близкие отправили овсяных злаков. Сложно приобретать сырье для изготовления шкатулок и премиальной подарочной упаковки. Нужна качественная фанера. Стоит она недешево. За десять листов приходится платить до восьми тысяч рублей.

Одна из главных сегодняшних проблем ремесленников – сбыт продукции. Сувенирных лавок, где можно было бы купить приличные вещицы, не так уж и много. Чаще всего продаются изделия, мало имеющие отношение к ручной работе. В погоне за количеством пострадало качество изделий, и это тут же отразилось на покупательском спросе. Взыскательных путешественников, объездивших мир и повидавших множество оригинальных произведений народного творчества, низкопробные штамповки без особой выдумки и фантазии не удовлетворяют.

Среди людей, еще недавно и не помышлявших о трате денег на продукцию кустарей-одиночек, вдруг стало модной фишкой приобретать разные оригинальные, талантливо сделанные сувениры. У местных мастеров и заказы имеются, и фантазии через край, но сложности с продвижением не дают возможностей для роста. Современный ремесленник – это не только человек искусства, но и бизнесмен. Поэтому им необходима поддержка в создании и развитии интернет-контента. Это значительно упростило проблемы реализации качественного хэнд-мейда.

– Эстетика и качество – главные критерии для меня, – говорит Екатерина, пакуя чемодан и собираясь на очередную выставку-ярмарку в Выборг. – Необходимо постоянно совершенствоваться, пытаясь вдохнуть жизнь в дерево. Знаете, самая известная попытка описана в литературе. Помните шаловливого Пиноккио, более известного у нас как Буратино? Этот веселый герой сказочной повести, помимо всего прочего, был ведь еще и венцом искусства. Конечно, оживить дерево нельзя. Но придать стиль и оригинальность изделиям – задача вполне осуществимая. Я, наверное, нашла свою отдушину. Когда делаешь что-то своими руками, получаешь удовольствие от работы и результат нравится – это ли не счастье?

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА