Морская эпопея Николая Меньшикова

Имя этого человека достойно Книги рекордов Гиннесса. Судовой механик Николай Степанович Меньшиков – человек-легенда, на счету которого много впечатляющих морских путешествий, трудных и опасных рейсов. Он дважды пересек экватор и посетил такие потаенные уголки планеты, которые даже самым заядлым путешественникам не снились.

За спиной нашего героя – сотни тысяч миль, отмеренных по аквамариновым волнам. Только представьте: он пять раз проходил опаснейший морской путь на планете – пролив Дрейка, повторив путь знаменитых английских пиратов от Огненной Земли до Антарктиды, обогнул «незакрытый пуп земли» – Бермудский треугольник, словом, пробороздил земной шар вдоль и поперек.

Нептун в погонах

Сказать, что это были экстремальные плавания, – значит ничего не сказать. Главный навык, который приобрел в многочисленных вояжах Николай Меньшиков, – молниеносная скорость реакции.

– Когда возникла моя страсть к морю, спрашиваете? – начинает свой рассказ Николай Степанович. – Своим профессионализмом и фантастической любовью к морю я обязан брату-моряку Анатолию, заразившему меня мечтой о флоте. Старшеклассником твердо решил, что буду поступать в мореходку. Для этого постоянно штудировал учебники по географии. Знал предмет на пятерку. Думал, что без отметки «отлично» меня не возьмут в моряки. Каково было мое удивление, когда педагог в восьмом классе решила мне по ошибке вывести «хорошо». Не тут-то было!

Я доказал, что знаю важный для поступления предмет на «отлично» и отстоял заслуженную оценку. Получив аттестат, поступил сначала в мореходную школу ВМФ в Кронштадте. Но диплом моряка – это только первая ступенька на пути к большим знаниям. Для того чтобы стать настоящим покорителем волн, необходимо постоянно совершенствоваться. Учебу я продолжил в Ломоносовском мореходном училище ВМФ. Получив диплом механика-универсала в 1972 году, был командирован на Балтийский флот. Через год после службы в военном флоте перешел на гражданский, – продолжает собеседник, который полвека ремонтировал сухогрузы, танкеры и пассажирские суда.

Через несколько лет окончил Мурманское высшее инженерное морское училище имени Ленинского комсомола, получив диплом инженера-механика.

– Посмотрите! – показывая красивый значок на кителе, говорит Николай Меньшиков. – Выдают такие знаки только капитану дальнего плавания и старшему механику первого разряда, которого на корабле принято называть «дедом». По правилам, для того чтобы получить звание, надо было пройти определённое количество морских миль без серьезных аварий. Старший механик на судне – второй человек после капитана. Кроме того, в СССР оклад капитана и «деда» практически не отличались. Разве что заработная плата стармеха была на пять рублей меньше командирской получки.

«Дедом» наш собеседник стал в 27 лет, тогда как зачастую на флоте стармехом становятся лет в сорок.

– Так сложилось, что с самого начала я был одержим своей работой и находился с техникой на ты, – рассказывает Николай Степанович. – Безусловно, были в моей практике и форс-мажорные ситуации. Представьте себе море. Холод. Ночь – хоть глаз выколи. И главный двигатель выходит из строя. Это согласно инструкции взять и отремонтировать его кажется минутным делом. На практике – все по­-другому. Когда сердце корабля выходит из строя, а вода поступает в машинное отделение – это катастрофа. Приходится мобилизоваться, решать проблему быстро и грамотно. На судне «Дмитрий Прокопович», на котором я ходил, был ряд высококлассных специалистов-­механиков. Они максимально быстро старались устранить все ЧП. Думаю, что такие ситуации закаляют. На флоте бабочек не ловят, знаете ли.

– Никогда не забуду случай, – до сих пор с дрожью в голосе вспоминает моряк. – Дело было в южной части Атлантического океана. Отправились мы за запчастями на соседний корабль. Я сразу почувствовал, что на шлюпке неполадка с двигателем. Отправляя четвертого механика обратно на корабль, попросил, чтобы нам спустили вторую шлюпку. Только он не рискнул доложить капитану о неполадке. Пришлось возвращаться на неисправной шлюпке. Вышли в море – двигатель встал. Туман. Ничего не видно. Отправить SOS невозможно, штурман забыл рацию. Так и дрейфовали в море несколько часов. Некоторые моряки стали паниковать и капризничать. Вдруг видим, как из-за тумана к нам выходит корабль «Борисполь». Ребята начали радостно кричать, стучать веслами. Моряки с корабля заметили нас и подняли на борт. Это на словах говорят, что настоящие мужчины не плачут. Бывает и такое…

Тихий океан совсем не тихий

…«Антарктида?! Да ты с ума сошел! Это же край света!» – в ужасе восклицали друзья и родные, когда услышали о предстоящем рейсе Николая Меньшикова из Экваториальной Гвинеи на шестой континент. Не действовал на них даже такой существенный аргумент, как высокая зарплата. Впрочем, по признанию самого Николая Степановича, на край света его влекли вовсе не деньги и романтика, а любимая работа. Путешествие оказалось интересным и занимательным! Николай Степанович ни разу не пожалел, что побывал на самом холодном континенте.

– А там такие пингвины! – продолжает моряк. – Представляете, они с айсбергов, как с горок, скатываются. Такое зрелище! Словами не передать, лучше увидеть. Был случай, когда на корабле в Антарктиде произошла аварийная ситуация. К нам направлялись спасатели из Кейптауна, которые должны были взять корабль на буксир. Однако мы не стали ждать подмоги, и, находясь девять часов в ледяной воде, смогли устранить неисправность. До того замёрзли, что у меня неделю непроизвольно стучали зубы. Когда вернулись назад, в родной порт Мурманска, нас встречали как героев. В областной газете «Полярная правда» написали статью про то, как мы справились с непростой ситуацией, за что мы получили премию – по двадцать рублей.

«А правда, что Тихий океан совсем не тихий?», – спрашиваю у собеседника.

– Он неспокойный и очень шумный, – отвечает Николай Меньшиков. – Пройти только один пролив Дрейка чего стоит! Не зря эту водную пучину называют Пастью Дракона. Угодить в нее легко, а вот выбраться сложно. Здесь соединяются воды Атлантического и Тихого океанов. Расположенный между мысом Горн и Антарктидой пролив самый широкий и опасный в мире. Иногда на море шторм в девять баллов, корабль кренит до 40 градусов. Водная гладь успокаивается только по выходу из залива. Тут не до шуток. В Англии прошедших пролив Дрейка моряков обычно награждают золотой серьгой.

Оказывается, проделать такое сложное путешествие пришлось на пути из Антарктиды в Перу.

– Убитого Сальвадора Альенде сменил Аугусто Пиночет, который дал добро на уничтожение советских кораблей, вошедших в 200-­мильную экономическую зону Чили, – рассказывает Николай Меньшиков. – Вот и приходилось идти в Перу, прижимаясь к льдам Антарктиды. В Перу нам показали затерянный город инков Мачу-Пикчу. Не зря говорят, что это восьмое чудо света… А вот переход экватора – вообще целое приключение. Одного из членов экипажа – колоритного моряка – назначают Нептуном. Он наряжается в соответствующее одеяние, вокруг него вьются русалка и морские черти. Согласно примете женщин не было на корабле, поэтому в русалок одевались молодые моряки. По традиции капитан докладывает морскому владыке, как идет служба, и просит, чтобы их плавание было удачным.

Так вот, как только Нептун и его свита пересекали экватор, корабль ложился в дрейф. Моряков, которые пересекали экватор впервые, бросали в морскую купель, которую сооружали на промысловой палубе. После чего выдавались дипломы о пересечении нулевого меридиана. Таков морской обычай, – улыбается и разводит руками очевидец этого водного карнавала.

От Гвинеи до Кубы и дальше…

– В Африке нам приходилось встречаться с пиратами, – продолжает собеседник. – Но не с такими, как сейчас. Нынешние сомалийские разбойники совершенно дикие и беспринципные люди. Слава Богу, вооруженных головорезов мы не встречали. Как только мы бросали якорь в воды Экваториальной Гвинеи, корабль окружали несколько десятков представителей племен «Тумба-юмба». Пытаясь закинуть конец (веревку) на корабль, они старались подняться на судно. Но и мы не лыком шиты. Сразу включали пожарные насосы. Под давлением огромной водной струи африканцев отбрасывало на несколько метров.

– Обычно, прибывая на африканский материк, судно окружали шлюпки, нагруженные бананами и другими тропическими фруктами, – говорит Николай Меньшиков. – Они стучали по кораблю, выкрикивая: «Саня, чейндж». Дело в том, что всех русских моряков называли Санями. Ну а слово «change» – от английского – менять. Так они призывали к обмену. В итоге мы давали им по бартеру шапки, тельняшки и валенки, а они нам – бананы, ананасы и кокосы. Смешно, когда смотришь, как в пятидесятиградусную жару ходят чернокожие люди в шапке-ушанке, теплых валенках да тельняшках. Для того чтобы мы не заболели инфекциями, нас заранее инструктировали. На корабль приходил специалист из Института тропических болезней и рассказывал нам о мерах предосторожности. Но в самых экстремальных случаях приходилось выходить на берег в рабочей робе. Рядом стоял таллинский док, двое моряков которого погибли из-за укуса мухи цеце. Страшная картина.

По словам Николая Меньшикова, больше всего поражала нищета, в которой жили люди в Экваториальной Гвинее.

– На плантациях работали одни женщины, – говорит он. – Мужчины – лентяи, ничего не делают. Дом – небольшая хибара, настилы из досок да пара потертых тряпок на полу… Вот и весь скудный интерьер. Поражала необустроенность и грязь. Лето, уникальная природа, но прекрасный пейзаж всегда омрачала нищета. На причале нас моментально окружала малышня. Детвора кричала: каромеле-каромеле. Были среди ребятишек и светловолосые и голубоглазые негритята. В те годы много наших судов причаливали в порту из Калининграда, Севастополя и других портов. Некоторые моряки времени даром не теряли…

– Как-то раз после рейса мы из Антарктиды зашли на Кубу. Одним из матросов нашего экипажа был шахтер с Донбасса. Знаете, что он сказал? Он заявил, что никогда больше не пойдет в плавание, потому что работа моряка намного сложнее и тяжелее шахтерской. Вот так!

– Мне очень понравилось в Исландии, – говорит собеседник. – Уникальное место – горячий источник Голубая лагуна! Это – единственное место на земле, где даже в морозы вода не остывает. Исландия – удивительная и прекрасная страна. Спустя годы, когда я работал в судоремонте, мне предлагали работу в Исландии. Но я не согласился. Знаете, я давал присягу своей Родине – России и не представляю свою жизнь без наших морей. Однако последние события в отрасли меня огорчают. В СССР был большой флот, много кораблей, а вот с распадом СССР отрасль довели до ручки. Когда смотрю, как все разрушили, сердце кровью обливается. Советские корабли бороздили просторы мировых океанов, а что сейчас?

Сегодня наш собеседник находится на заслуженном отдыхе. Этому безумно рада его супруга – Анна Михайловна, которая всегда ждала его из дальних странствий.

«Мы познакомились 50 лет назад. Она была такая красивая, что, увидев ее на танцах, я сразу потерял голову», – рассказывая о своей второй половинке, говорит моряк. И продолжает: – Главное в жизни – ценить семью, детей, внуков. Моя супруга терпеливо ждала меня, всегда украшая к приезду семейное гнездышко. Когда уходил в плавание, порой мучила тоска зеленая. Только то, что занимаюсь любимым делом, спасало в трудные минуты. Сын у меня такой же, как я. Шучу, что между нами связь не только родственная, но и… морская. Он тоже механик. Работает в Мурманске. Есть у меня и дочь, по специальности экономист. Я счастливый отец, который воспитал двоих детей, и дедушка, у которого четверо внуков. Так что забот на берегу очень много. Скучать не приходится.

В последнее время о своих странствиях Николай Степанович рассказывает ученикам Всеволожской школы № 6 в микрорайоне Южный. Ребята с неподдельным интересом, внимательно слушают удивительные рассказы и задают вопросы.

Сегодня Николай Степанович любит говорить, что у каждого человека своя дорога. Просто в жизни важно чувствовать доброту и с улыбкой подходить к реальности: когда смотришь на потрясающее море, понимаешь: жизнь на самом деле прекрасна!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА и из архива Н.С. МЕНЬШИКОВА