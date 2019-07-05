Во Всеволожском районе в июне утонули шесть человек

В июне во Всеволожском районе при купании утонули шесть человек.

Так, в Колтушском озере утонули женщина 55 лет и мужчина 22 лет, в Пасторском озере в деревне Юкки – 22-летний мужчина. В деревне Новое Девяткино утонул 62-летний мужчина при купании в дневное время, во Всеволожске в 1-м Ждановском озере утонул мужчина 32 лет.

Всеволожское отделение ГИМС предупреждает, что купание в необорудованных местах опасно для жизни, и напоминает, для купания открыто два пляжа: в Осиновце и в поселке им. Морозова на Ладожском озере. В этих местах проведена очистка дна, дежурят спасатели и обеспечены комфортные условия.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива