Романовская библиотека празднует 50-летие

Романовская сельская библиотека была открыта 1 июля 1969 года в небольшом деревянном доме. Книг тогда было мало, а люди приходили, и заведующая принесла из дома все свои книги. В 1971 году библиотека переехала в Дом культуры, где находится и поныне. Шли годы. Библиотека росла и крепла, работала, внедряла все новое и передовое и вот уже встречает 50-летие. История библиотеки – неотъемлемая часть истории поселка, ведь она сыграла немаловажную роль в его развитии, в культурном и образовательном воспитании его жителей.

На юбилей библиотеки пришли руководители местной власти. Глава Романовского поселения Сергей Беляков поздравил сотрудников библиотеки и вспомнил, как приходил за книгами и даже в шутку попросил разыскать библиотечный формуляр тех лет, который может подтвердить, что он был завзятым книгочеем. Он вручил директору библиотеки Любови Рогачевой Почетный диплом Главы Всеволожского района и Почетный диплом Совета депутатов поселения.

Гостям праздника показали фильм об истории и жизни библиотеки: в нем прозвучали имена тех, кто много лет назад, придя в библиотеку, здесь остался, кто нашел в этом свое призвание, кто долгие годы дарил людям радость творчества, радость познания, радость встречи с доброй книгой.

Поздравления перемежались музыкальными и танцевальными номерами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО