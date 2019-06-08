Призвание – отдавать тепло души людям

Сегодня профессия социального работника очень востребована, ведь это специалисты, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают их решать – убеждена моя собеседница, директор Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Всеволожский КЦСОН) Светлана Дьячкова.

В преддверии Дня социального работника мы встретились со Светланой Анатольевной, чтобы поговорить об особенностях проводимой работы в этой сфере и тех изменениях, что произошли за последнее время.

– Светлана Анатольевна, учреждение, возглавляемое вами, является самым крупным в системе социального обслуживания населения Всеволожского района. Расскажите, что оно из себя представляет?

– Начну, пожалуй, с того, что в нынешнем виде Всеволожский КЦСОН существует всего год – с конца июня прошлого, 2018 года.

В рамках реорганизации муниципальных учреждений соцзащиты в одну структуру были объединены социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – тот, что находится во Всеволожске на улице Шишканя; Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» и Центр социального обслуживания «Ладога», расположенный в поселке Романовка. Таким образом, на сегодняшний день мы имеем три подразделения, представляющие единый центр, который и является поставщиком социальных услуг для населения Всеволожского района.

Хочу отметить, что проведенная реорганизация позволила значительно сократить управленческий аппарат и бухгалтерии, сохранив при этом неизменной численность штата социальных работников. В рамках оптимизации нам удалось добиться существенной экономии средств, что, в свою очередь, позволило осуществлять стимулирующие выплаты сотрудникам по результатам их работы.

Все подразделения, вошедшие во Всеволожский КЦСОН, имеют свою историю, свои традиции, свои годами выработанные навыки общения с нашими подопечными. Так, Кузьмоловское подразделение уже отметило 25-летний юбилей, в следующем году столько же исполнится Романовскому подразделению. Центр реабилитации несовершеннолетних самый юный – ему исполнилось 18 лет.

Мы бережно относимся к имеющемуся опыту, и в то же время открыты для новых инновационных методик и технологий. Подразделения поселков Кузьмоловский и Романовка ориентированы на оказание социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам, ну а в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних заботятся о детях от 3 до 18 лет, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Отмечу также, что Всеволожский КЦСОН является крупнейшим в Ленинградской области. В настоящее время у нас работают более 200 человек – это вспомогательный и обслуживающий персонал, административно-управленческий аппарат, педагоги, врачи и медсестры и, конечно, наша главная «ударная» сила – социальные работники. По последним данным, в нашем центре насчитывается более 60 социальных работников.

– Какие услуги оказывает жителям района Всеволожский КЦСОН?

– Мы предоставляем полный набор социальных услуг, и самая востребованная из них – обслуживание на дому пожилых одиноких граждан и инвалидов. В настоящее время более 700 жителей из всех уголков Всеволожского района взяты на учет отделениями социального обслуживания на дому.

В Кузьмоловском и Романовском подразделениях работают стационары с временным проживанием и реабилитационные отделения социального обслуживания с дневным пребыванием. Там наши подопечные получают необходимый уход – питание, медицинское обслуживание, досуговые мероприятия. С ними работают психологи, массажисты, инструкторы ЛФК, музыкальные работники и культорганизаторы. Более 50 человек находятся в стационарах временного проживания и около 30 – с дневным пребыванием. Максимальный срок пребывания – 6 месяцев. Кроме того, в названных выше подразделениях оказываются срочные социальные услуги, главным образом в виде продуктовых наборов для нуждающихся.

Отдельно хотелось бы остановиться на относительно новых технологиях обслуживания маломобильных граждан. Во-первых, на базе нашего учреждения началась реализация инновационной технологи «Домой без преград». Эта услуга предоставляется инвалидам – как детям, так и взрослым, имеющим ограничение способности к передвижению и пользующимся техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок. Специальное устройство – лестничный подъемник, или, как его еще называют, «ступенькоход», позволяет инвалидам, проживающим в многоквартирных домах, наконец-то выйти на улицу, посетить медицинское учреждение. Одна из наших подопечных, женщина, которая в течение пяти лет не выходила из дома, первым делом попросила отвезти ее в церковь. Новая услуга – это очередной шаг на пути к созданию в районе безбарьерной среды.

Еще одна новая технология социального обслуживания – «Заботливый сосед». Сосед пожилого человека, нуждающегося в уходе, или инвалида может стать для него личным соцработником, причем не бесплатно – ему предоставляется денежное вознаграждение, размер которого зависит от объема выполненной работы. В обязанности заботливого соседа входит помощь в приготовлении пищи, уборке, стирке и прочих домашних хлопотах.

Также хорошие результаты показало развитие службы сиделок. Наше население не молодеет, да и детей-инвалидов, к сожалению, меньше не становится, поэтому потребность в услугах сиделок очень большая. В настоящее время на обслуживании в этом сегменте находятся 12 детей и 15 пожилых граждан. Родственники, ухаживающие за ними, благодаря сиделкам имеют возможность немного передохнуть, у них появляется свободное время для себя. Более того, у нас две мамы детей-инвалидов даже смогли найти работу.

Популярностью среди пожилых жителей Всеволожского района пользуется Университет третьего возраста. В Университете действуют три факультета – компьютерной грамотности, здорового образа жизни и творческого мастерства. Со «студентами» занимаются квалифицированные IT-специалисты, инструктор по трудотерапии, тренер. Таким образом, восполняется дефицит общения, свойственный не только пожилым людям, возникают социальные связи, а порой и настоящая дружба. Выпускниками нашего Университета третьего возраста уже стали 10 человек.

– У Центра реабилитации несовершеннолетних, очевидно, особая специфика?

– Разумеется. Воспитанникам Центра – а это, как я уже говорила, дети в возрасте от 3 до 18 лет, – в первую очередь оказывается своевременная и полноценная социально-психологическая и социально-педагогическая помощь, мы стремимся создать все условия для успешной адаптации и реабилитации ребят.

В Центре работают две группы стационара – школьная и дошкольная, и две группы дневного пребывания – присмотра и ухода за детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Срок пребывания воспитанников в стационаре – от 1 месяца до 1 года. Вообще, наша главная задача – вернуть ребенка в родную семью, помочь родителям встать на ноги, осознать свои ошибки в воспитании – да и в собственной жизни. Исправиться, одним словом. Примечательно, что большинство детей действительно возвращаются в свою семью – естественно, мы продолжаем наблюдать за их дальнейшей жизнью и развитием взаимоотношений с родителями, для этого работает служба социального сопровождения.

С ребятами, в силу обстоятельств оказавшимися в Центре, работают специалисты по социальной работе, психологи, педагоги, учителя-логопеды, медицинские работники – всего более 70 человек, включая обслуживающий персонал. Помимо питания, обучения, социализации в целом – ведь наши воспитанники попали в центр не от хорошей жизни, – дети получают определенные медицинские процедуры. Массаж, лечебные ванны, лечебная физкультура, а при необходимости оказывается и более серьезная медпомощь.

Вот, например, недавно поступил к нам мальчик четырех лет с явной педагогической запущенностью и задержкой психического развития. Выяснилось, что у него очень плохое зрение, ребенок практически ничего не видел – отсюда и большинство проблем. После того как ему сделали довольно сложную операцию в детской областной клинической больнице, зрение его значительно улучшилось, мы приобрели ему специальные дорогие очки – и, о чудо! – малыш начал стремительно развиваться, общаться с другими детьми, проявлять интерес к играм, тянуться к получению новых навыков и знаний.

Бывают трудные дети, но бывают и «трудные родители». Если люди не окончательно потеряны для общества, сотрудники нашего Центра приходят им на помощь – для этого создано и успешно работает отделение социального обслуживания семей, оказавшихся в силу разных причин в трудной жизненной ситуации. Ведь порой человеку нужно немного, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Действительно, нуждающимся мы помогаем восстановить утраченные документы, найти работу, привести в порядок жилье, получить социальные выплаты.

Большое внимание сотрудники Центра уделяют социализации наших воспитанников. Ребята принимают участие в различных творческих конкурсах, организованных самостоятельно и с помощью благотворительных организаций, с которыми мы тесно сотрудничаем, участвуют в спортивных состязаниях. Недавно у нас прошел футбольный матч между педагогами и воспитанниками – со счетом 4:3 победили педагоги. Есть у нас и музыкальный зал, и творческая мастерская, на территории Центра оборудована спортивно-игровая зона с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, игровыми комплексами.

Поскольку 2019 год в Ленобласти объявлен Годом здорового образа жизни, у нас запланировано много мероприятий в виде специальных лекций, бесед, викторин и других интересных и полезных вещей. Благодаря нашим друзьям и спонсорам, благотворительным организациям и волонтерам ребята имеют возможность выезжать на экскурсии, посещать музеи и театры, ходить в походы.

На обслуживании в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних находятся и дети-инвалиды. Наши сотрудники делают все необходимое для их социализации, обучения и лечения, для того, чтобы эти ребята и их семьи жили как можно более полной, насыщенной жизнью. Мы стараемся воспитывать наших ребят так, чтобы они получили чувство защищенности, возможность быть собой и свободно реализовывать себя во взрослом мире.

Недавно мы начали осваивать новую технологию – оказание ранней помощи детям от 0 до 3 лет с серьезными нарушениями здоровья. Это интегрированный набор услуг, направленный на развитие навыков, необходимых ребенку в повседневной жизни. Квалифицированные специалисты – врач, дефектолог, психолог – проводят комплексную диагностику, консультируют родителей, оказывают необходимую помощь малышу. В настоящее время эту услугу получают ежемесячно 8 человек.

– Я уверена, что далеко не каждый человек сможет работать в социальной сфере. Ведь для этого нужны совершенно особые качества…

– Приходят многие, немногие остаются в профессии на долгие годы. На первый взгляд, работа самая обыкновенная, среди множества современных «глянцевых» профессий неброская, с неярким названием «социальный работник». Но она, действительно, подразумевает в человеке такие душевные качества, как умение искренне сопереживать и сочувствовать, стремление помогать и заботиться о ближнем. Милосердие и терпение – вот, пожалуй, чем руководствуемся мы в своей работе. Могу сказать так: случайные люди в поиске временного заработка у нас не задерживаются. Здесь необходимо призвание – отдавать тепло своей души.

Социальный работник приходит в дом к пожилому человеку душевным собеседником и незаменимым помощником, добрым словом и действенной помощью он скрашивает его одинокую старость, делая долгие-долгие дни немного светлее, легче и счастливее. Довольно часто случается, что рабочие отношения с течением времени превращаются почти в родственные.

Во Всеволожском КЦСОН есть сотрудники, которые успешно работают с первого дня основания подразделений, и есть много замечательной талантливой молодежи. Опыт, конечно, ценится высоко, но повышению квалификации мы уделяем большое внимание. Сотрудники регулярно направляются на специальные курсы, семинары, мастер-классы и тренинги. Только в прошлом году повышение квалификации прошли 15 сотрудников Всеволожского КЦСОН.

Кроме того, наши специалисты – непременные участники различных конкурсов. Так, на областном конкурсе профессионального мастерства победителем в номинации «Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» стала сотрудница Центра реабилитации несовершеннолетних Екатерина Яковлева, а ее коллега Мария Грошева стала одним из лауреатов. И еще хочу «похвастаться»: в областном конкурсе по благоустройству территории мы заняли призовое второе место как лучшее учреждение по цветочному оформлению.

В нашем Центре сложился дружный коллектив ответственных, творческих работников. Всех перечислить невозможно, но всем-всем огромная благодарность за нелегкий и добросовестный труд.

– Светлана Анатольевна, у вас есть возможность со страниц нашей газеты поздравить коллег с вашим профессиональным праздником – Днем социального работника.

– От всей души хочу поздравить всех сотрудников Всеволожского КЦСОН с нашим праздником и поблагодарить за ежедневную добросовестную работу и верность выбранному делу.

Желаю вам счастья, дорогие мои, здоровья и благополучия вам и вашим близким, и пусть ваш труд всегда приносит вам радость и удовлетворение!

Нелёгкий путь к победе

Пятнадцать лет из своей более чем тридцатилетней трудовой биографии педагог-психолог Екатерина Владиславовна Яковлева отдала работе во Всеволожском КЦСОН. В ее профессиональном багаже – Ленинградский ордена Дружбы народов государственный институт культуры им. Н.К. Крупской, получение в 2002 году новой специальности «Практическая психология», многократное прохождение курсов повышения квалификации, разработка системы формирования психологической компетентности педагогов, реализация авторских семинаров и многое-многое другое.

Профессиональные интересы Екатерины Владиславовны обширны и разнообразны – от проблемы социального сиротства до синдрома профессионального выгорания на работе, от гендерных отношений до профилактики употребления наркотиков. Также ею совместно с администрацией Социально-реабилитационного центра был разработан Информационный вестник по работе с молодыми семьями, утвержденный комитетом по труду и социальной защите населения правительства Ленинградской области.

Находясь в постоянном процессе творческого развития, Екатерина Владиславовна неустанно работает над собой, занимается самообразованием, повышает свой профессиональный уровень и квалификацию, что позволяет ей находить оптимальные пути для решения детских проблем.

Педагогу-психологу Екатерине Яковлевой неоднократно выражалась Благодарность Комитетом по труду и социальной защите населения правительства Ленинградской области за добросовестный труд и высокие результаты в социальном обслуживании несовершеннолетних и семей с детьми. За активное участие в реализации программы «Создание эффективной комплексной модели реабилитации уличных детей и их семей во Всеволожском районе» она была награждена Грамотой Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Кроме того, Екатерина Владиславовна участвовала в международном проекте по предотвращению наихудших форм детского труда и вела группы взаимопомощи семей, находящихся в социально опасном положении.

В нынешнем, 2019 году Екатерина Владиславовна принимала участие в конкурсе профессионального мастерства среди работников социального обслуживания Ленинградской области и стала победителем в номинации «Специальная премия «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

И друг, и помощник

Более 19 лет в сфере соцуслуг трудится Наталия Анатольевна Панфилова. Она – социальный работник, а значит, и психолог, и медик, и помощница по хозяйству, и добрый друг для своих подопечных. Поскольку социальные работники оказывают услуги, то граждане, вверенные их заботам, считаются клиентами, хотя за годы и месяцы общения между ними зачастую устанавливаются почти родственные отношения.

На попечении Наталии Анатольевны 18 человек, большинство из них – инвалиды, многие живут в сельской местности, а самому старшему «клиенту» – 90 лет. И к каждому она относится внимательно и заботливо, умеет выслушать человека, поддержать его, снять напряжение и поднять настроение. Два-три раза в неделю Наталия Анатольевна навещает своих подопечных – приносит продукты, лекарства и необходимые бытовые мелочи, готовит еду, убирает, помогает немощным людям помыться, оказывает первую доврачебную помощь, а при необходимости сопровождает в поликлинику или больницу. Приходилось и воды из колодца принести, и плиту почистить, и сантехнику привести в порядок, и окна помыть. А еще она оплачивает коммунальные услуги и мобильную связь, а также оформляет необходимые документы в Пенсионном Фонде и органах социальной защиты населения для получения пенсий, пособий и других причитающихся клиентам выплат. Так что ее работа требует больших физических сил, терпения и умения сострадать.

Самой себе Наталия Анатольевна никаких поблажек не делает – постоянно работает над улучшением качества оказываемых услуг, повышает уровень своей квалификации. В 2015 году она прошла обучение по программе «Профессиональные компетенции работников социальной сферы в обслуживании пожилых людей и инвалидов», а также по оказанию первой помощи. За многолетний и добросовестный труд Наталия Анатольевна Панфилова награждена Благодарностью и Почетной грамотой профильного Комитета правительства Ленинградской области. Коллеги по Романовскому структурному подразделению Всеволожского КЦСОН ценят Наталию Анатольевну за трудолюбие и высокие трудовые показатели, уважают за порядочность и любят за добросердечие и оптимизм.

Всегда идти дорогою добра

Настоящая трудовая династия педагогов и наставников возникла во Всеволожском КЦСОН.

Десять лет назад, в августе 2009 года, во Всеволожский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних поступила на работу молодой специалист Юлия Данилова. Вчерашняя выпускница педагогического института была принята на должность воспитателя в группу школьников.

По мере погружения в свои обязанности Юлия Данилова начала понимать, что каждый из воспитанников прошел недетские испытания, а подчас – предательство самых близких людей, родителей. В душе у подростков накопилось столько боли, недоверия к взрослым и всему миру, и вся эта боль выплескивалась на воспитателя. Но за внешней агрессией скрывались ранимые, лишенные тепла души, и к каждому маленькому человеку нужно было найти подход, отвлечь от исковерканного прошлого. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, Юлия Вячеславовна выбрала демократический стиль воспитания, опиралась на индивидуальные особенности и внутренние ресурсы детей, видела и поощряла в них только хорошее. Долгие разговоры по душам, создание теплой семейной атмосферы дали свои результаты – ребята стали доверять молодому воспитателю, признали ее авторитет наставника. Во многом этому способствовала яркая творческая натура Юлии Вячеславовны – она выдумщица и затейница, креативный специалист, с тысячей новых интересных идей. А какие незабываемые тематические вечеринки она организовывала за время ее работы в группе, как по-домашнему – с пирогами, пиццей и другими вкусностями, с шарами и фейерверками отмечались дни рождения и другие детские праздники!

Самое активное участие в подготовке праздников принимала и родная сестра Юлии – Анна Вячеславовна Рутковская, которая в октябре 2011 года была принята в штат Центра на должность инструктора по труду. Незаменимая ведущая всех праздничных мероприятий, Анна Вячеславовна также является создателем творческой мастерской, где кипела работа по изготовлению костюмов, рисунков и поделок для участия в конкурсах и фестивалях. Уже много лет Анна Вячеславовна ведет кропотливую работу с детьми-инвалидами, помогая ребятам раскрыть собственный внутренний мир, таланты и способности. Примечательно, что творческие работы, выполненные под руководством Анны Вячеславовны, на всех конкурсах получают одобрение, самые высокие оценки и награды.

Благодаря сестрам Юлии Даниловой и Анне Рутковской воспитанники Центра неоднократно становились победителями городских, районных и областных мероприятий, были награждены поездкой в Италию. Но самый главный результат их многолетней работы – это то, что в судьбе брошенных, никому не нужных, потерявших веру в себя детей они сумели разглядеть и бережно взрастить то хорошее, что давало им твердую опору в дальнейшей непростой жизни. На протяжении всего трудового пути сестер поддерживала и вдохновляла их мама Ирина Ивановна Голованова. И вот два года назад она тоже пришла работать в отделение для несовершеннолетних Всеволожского КЦСОН на должность младшего воспитателя. Такая вот чудесная история добра.

Материалы подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

На фото Антона ЛЯПИНА: (слева направо) династия работников Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения – Анна Вячеславовна Рутковская (воспитатель, инструктор по труду), Ирина Ивановна Голованова (младший воспитатель), Юлия Вячеславовна Данилова (воспитатель).