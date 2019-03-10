Во Всеволожске выбрали Весеннюю царевну

В минувшую пятницу, 8 марта, во Всеволожском центре культуры и досуга прошел конкурс «Весенняя царевна», приуроченный к Международному женскому дню. Участие в нем приняли семь девочек в возрасте 9–10 лет. Такое мероприятие прошло во Всеволожске впервые.

Организаторы рассказывают, что несколько лет назад уже проходил подобный праздник. Назывался он «Принцесса сказочного бала». Для участия в нем каждая из девочек выбирала себе образ одной из принцесс Диснея. В этом году было решено обратиться к русским сказкам, поэтому конкурсантки предстали перед зрителями в образе царевен.

Вначале каждая девочка показала творческую видеопрезентацию «Позвольте представиться, вот такая я царевна…». В ходе следующего конкурсного задания «Мудрость народная» царевны отвечали на вопросы викторины по русским народным сказкам. Выполняя задание «Творческий калейдоскоп», участницы продемонстрировали свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи. В рамках финального задания «Сказочное перевоплощение» девочки демонстрировали свои великолепные наряды. Многие выходили на дефиле вместе со своими родными, которые пришли поддержать участниц.

Победу в конкурсе одержала Александра Неклюдова, которая выбрала образ Царевны Лебеди. Именно она получила титул «Весенняя царевна 2019». Остальные участницы тоже не ушли домой без дипломов и памятных подарков. Кроме того, каждая из девочек получила определенный титул.

«Царевной улыбки» стала Александра Бобылева, выбравшая образ царевны Александры, «Царевной таланта» назвали Викторию – Софи Грэдинару, которая предстала перед зрителями в образе золотой рыбки. Титул «Царевна очарование» присудили Валерии Армеевой, которая представляла царевну Забаву, «Царевной вдохновение» стала Мария Виноградова (Царевна-лягушка). Алису Дынник (Царевна Ясносвет) наградили титулом «Царевна фантазия», а Карина Резник (Спящая царевна) стала «Царевной обаяние».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА