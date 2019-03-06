Где будем отмечать Масленицу во Всеволожском районе

С 9 по 10 марта в городских и сельских поселениях Всеволожского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Масленице.

Агалатовское СП

10 марта в 12 часов — Центральная площадь поселка Агалатово.

В программе: народные хороводы, молодецкие забавы, затеи, горячие блины, чай из старинных самоваров, конкурсы и призы, частушки и в завершение сжигание чучела.

Для вас выступает фольклорный ансамбль «Петербургская губерния».

Бугровское СП

10 марта в 13 часов — центральная площадь поселка Бугры.

В программе: игры, конкурсы, спортивные состязания, аттракционы и другое.

В 15 часов — сжигание чучела.

Для вас выступают шоу-группа «Иван и Яга», вокальная группа «Ольги Лис».

Город Всеволожск

10 марта в 12 часов — Юбилейная площадь города Всеволожска

Игровая, развлекательная программа для детей.

13 часов — народное гулянье, выступление профессиональных артистов и творческих коллективов, веселые конкурсы, традиционные забавы, молодецкие состязания, масленичный столб.

15 часов — традиционное сжигание чучела Масленицы.

Девяткинское СП

10 марта в 13 часов — д. Новое Девяткино, летняя эстрада за озером.

В программе: масленичные развлечения, интересное представление, традиционные состязания, хороводы. В конце — сжигание чучела.

Заневское ГП

9 марта в 14 часов — ЖК «Янила Кантри».

В программе: масленичный хоровод, творческая программа. Для вас выступает А. Марцинкевич.

10 марта в 14 часов — «МЕГА парк»

В программе: спортивные состязания, розыгрыш призов, песни танца и в завершение сжигание чучела.

Кузьмоловское ГП

10 марта в 12 часов — центральная площадь пос. Кузьмоловский.

В программе: фольк-шоу группа «Ярмарка», дуэт аккордеонистов, ансамбль «Казачий кордон», файер-шоу, парад чучелят и веселые забавы.

Куйвозовское СП

9 марта

12 часов — д. Керро, на площади городка.

15 часов — пос. Лесное, на площадке у начальной школы.

17 часов — д. Куйвози, у магазина «Пятерочка».

10 марта

12 часов — пос. Стеклянный, у старой школы.

15 часов — д. Гарболово, у детской площадки.

17 часов — д. Ненимяки, на постоянной праздничной площадке.

Лесколовское СП

10 марта в 13 часов — у Лесколовского ДК.

В программе: праздничный концерт художественной самодеятельности, состязания, детские игры, лотерея и горячие блины.

Морозовское ГП

9 марта в 14 часов — площадь у ДК им. Чекалова, пос. им. Морозова.

В программе: зимние забавы, катание на лошадях, зажигательный концерт, вкусные блины, сжигание чучела и многое другое.

Муринское СП

10 марта в 12 часов — ул. Английская, парк п. Мурино.

В программе: праздничные проводы Масленицы, игры, конкурсы, забавы, вкусные блины.

Для вас выступает фольк-шоу «Колесо».

Свердловское ГП

9 марта в 12 часов — центральная площадь поселка, мкр № 2.

В программе: мастер-классы, игры и конкурсы, спортивные состязания, беспроигрышная лотерея, блины и горячий чай. В завершение сжигание чучела Масленицы.

Для вас выступают творческие коллективы КДЦ «Нева» и фолк-группа «Славянский хит».

10 марта 13 часов — п. им. Свердлова, мкр № 1.

В программе: мастер-классы, игры и конкурсы, парад санок и колясок, спортивные состязания, блины и горячий чай, сжигание чучела.

Для вас выступают вокально-танцевальная группа «Русская душа», шоу-группа «Nevaда», творческие коллективы КДЦ «Нева».

Город Сертолово

10 марта в 12 часов — ул. Молодцова, д. 7, корп. 2, территория за зданием администрации.

В программе: выступления творческих коллективов Санкт-Петербурга и города Сертолово.

Вас ждут масленичные потехи, молодецкие забавы, блинные аукционы, розыгрыши и конкурсы.

Выступление шоу-группы «Чертополох».

Токсовское ГП

10 марта в 15 часов — парк 500-летия пос. Токсово.

В программе: аттракционы, игровые станции для детей и взрослых, бесплатные блины, горячий чай и угощения.

Выступления ансамбля «Казачий кордон», огненное шоу «Art Platinum».

18 часов — сжигание чучела.

Юкковское СП

10 марта в 12 часов — деревня Лупполово.

В программе: выступления артистов, аттракционы, веселые игры и конкурсы для детей и взрослых, кулинарный конкурс, катание на лошади, масленичный столб, каша и блины и, конечно, в завершение сжигание чучела Масленицы.

Фото Антона КРУПНОВА из архива