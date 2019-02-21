«И с восторгом узнаем в тех пейзажах отчий дом»!

В Историко-культурном центре завода имени Морозова 9 февраля состоялось событие, которого ждали очень многие. В картинной галерее Центра открылась выставка Анатолия Лишенкевича. Его, пожалуй, нельзя назвать профессиональным художником, потому что Анатолий Филиппович в своей жизни много чем занимался, но большую её часть все-таки отработал за токарным станком. Он токарь высочайшей квалификации, и вся его трудовая биография так или иначе связана с заводом имени Морозова.

Но и самодеятельным художником автора назвать нельзя: столько мастерства, тонкости, теплоты и таланта в его пейзажах, зарисовках, портретах и в работах из дерева. Самое интересное, что дольше всех ожидал этого события сам художник – это его первая персональная выставка. Накануне Анатолий Филиппович встретил свой 75­-й день рождения. Среди тех, кто пришел поздравить автора с замечательным юбилеем и открытием персональной выставки, были и наши корреспонденты.

Это – настоящий самородок

На этом вернисаже не было высоких лиц и дежурных официальных речей. Были земляки. Родные лица. Простые, искренние слова признания – дань таланту художника и уважения к человеку, который создал в красках и на холсте своеобразную летопись поселка, чья история богата интереснейшими событиями и людьми, творившими эту самую историю.

Не удивительно, что на открытии выставки очень многие говорили именно об этом: о преемственности и сохранении традиций. Заведующая Историко-культурным центром Любовь Алексеевна Богомолова напомнила собравшимся, что долгие годы на заводе имени Морозова был не только отдел архитектуры, но и отдел эстетики, который занимался тем, что прививал землякам чувство красоты. Улицы поселка, пионерский лагерь, детский сад и самые обыкновенные заводские цеха были оформлены со всем пониманием законов гармонии, цвета и композиции. Руководил группой технической эстетики талантливейший человек, которого тоже все знают в поселке: Владимир Илларионович Тонких, впоследствии принявший огромное участие в восстановлении поселкового храма Святых апостолов Петра и Павла. Иконостас в этом храме расписал Владимир Тонких, а теперь уже и во многих храмах Ленинградской области есть иконы, написанные этим мастером.

– И в каждом цехе, – подчеркнула Богомолова, – был свой, можно сказать, «доморощенный художник». Как-то находились талантливые люди, тянулись друг к другу, образовалась такая «могучая кучка» живописцев, графиков, портретистов и примкнувших к ним поэтов. Все помнят Виктора Крупнова, талантливого самоучку, скульптора-модельщика инструментального участка. В нашей постоянной экспозиции – портреты работы Виктора Зорина, к сожалению, тоже ушедшего из жизни. Легенда нашего поселка – Михаил Михайлович Гоптарев, чьи работы разошлись по многим странам. Картины его ученицы Татьяны Степановой есть в поселковом салоне «Драгоценный ларец» и, конечно, в нашей галерее. А один из учеников Гоптарева – Роман Ляпин – известен за рубежом. Выставлялся в Риме и в Париже. Ну а наш Толя Лишенкевич – самый настоящий самородок, то есть талант, не требующий дополнительной обработки. Хотя, как мне кажется, он только и делал всю жизнь, что учился. Постоянно и у всех.

Ровесник Ленинградской Победы

Он и в самом деле много чего пробовал делать в жизни. Увидев впервые на экскурсии в девятом классе токарный станок и работу мастера (а всех учеников Морозовской школы традиционно водили на экскурсию на завод), – 16­летний парнишка сказал сам себе: «Это тебе не на гитаре играть!» Сказать такое самому себе, будучи первым гитаристом школьного ВИА, – было не только самокритично, но еще и путевкой в трудовую жизнь. Пришел на завод учеником токаря, встал к станку, так поразившему его воображение. Освоил азы токарного мастерства. Решил получить образование, поступил в «Газотопку» (так по-домашнему называли Газотопливный техникум, ныне Политехнический техникум). Но мастером Контрольно-измерительных приборов не стал. Через дорогу было музыкальное училище. Перебежал туда и даже окончил джазовое отделение по классу ударных инструментов. Бил в барабаны, параллельно рисовал – то карандашом, то немножко в цвете неброские картины родной природы. Потом рисовал плакаты и лозунги, стенгазеты и афиши кино для родного Морозовского Дома культуры.

Ещё в юности познакомился с местной знаменитостью, настоящим художником. И Михаил Гоптарев – первый, кто сказал Анатолию: «Парень, у тебя есть талант, тебе надо учиться. Есть чувство цвета и чувство гармонии». Учился. У того же Гоптарева, у многих других. Но больше всего, как признается Анатолий Филиппович, у самой природы, в которую, как в той песне поется, с детства влюблен:

– Просто смотрел, замечал и старался передать красоту увиденного, – ещё при первой встрече, произошедшей пять лет назад, говорил мне Лишенкевич. – Одно желание всегда мною руководило: остановить то самое мгновение прекрасное из жизни природы. И самое главное, чтобы те, кто смотрит на мои картины, видел и ценил эту красоту. Берег ее, понимал, что природа – главное, что даровано нам. И само собой – жизнь.

Цену жизни Анатолий Филиппович тоже, несомненно, знает. Еще о себе говорит, что он – «Ровесник Ленинградской Победы». Родился за 18 дней до полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Его отец, 1900 года рождения, в десять лет приехал работать на завод, вырос от Фильки-посыльного до начальника транспортно-гужевого цеха (недаром Филипп переводится с греческого как любящий лошадей!). Огромные битюги всю войну работали на победу, и «Конный двор», которым командовал Филипп Лишенкевич, был своеобразной достопримечательностью поселка, где все знают друг друга и знают друг о друге всё. И что в семье главного «конного мастера» поселка растет талантливый пацан – музыкант и художник, тоже все довольно рано узнали.

«Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся»

И в самом деле – музыка и краски сопровождали Анатолия Лишенкевича всю жизнь. Он и женился на представительнице мира музыки. Ирина Викторовна всю свою жизнь проработала в Морозовском Доме культуры: руководила и взрослым, и детским ансамблями, потом работала с ветеранами. В их доме, где подрастали такие же талантливые дети, всегда звучала музыка и пахло красками. Наверное, поэтому в его картинах незримым образом присутствует музыка.

– Вы слышите мелодии этих пейзажей? – спрашивает меня еще один старожил поселка, Людмила Григорьевна Смирнова, всю свою жизнь проработавшая в культуре, – она долгое время руководила отделом культуры города Всеволожска. В общем, толк в красоте знает.

И в самом деле: на полотнах Лишенкевича живет осенний вальс бостон в ре-миноре, поет скрипка зимней ночи и флейта вербы склоняется на весеннем ветру. В до-мажоре звучит «Моё Простоквашино»: кусочек летнего родового сада. Среди буйства красок – ослик. Ослик деревянный, но готов отправиться в путь вслед за Ходжой Насреддином вместе со своей тележкой. Здесь все настоящее, все подлинное. И сад, и маки, и лица земляков, запечатленные уже в дереве, в дружеском шарже «Банщики». Во всяком случае, среди зрителей-посетителей выставки были те, кто узнавал и себя, и родные места, с детства знакомые.

Да, здесь все, что тебе так дорого: родные и друзья, охота и рыбалка, река и озеро, исторический район «Служащих» с покосившимися деревянными домами, с которых и начинался поселок при заводе. Работа и закатные вечера, люди и земля – кусок твоей малой родины. Разве не щемит сердце и не заходится в любви от этой неяркой, такой неброской красоты? От простой мысли, что ты живешь на этой земле, и это твоя земля. Разве не в этом самое высокое призвание искусства? И разве не в этом счастье художника? «А иначе зачем на земле этой вечной живу?» – так ответил на этот вечный вопрос поэт и художник Булат Окуджава.

Кстати, на этом вернисаже не случайно прозвучало очень много стихов. Читала поэтическое посвящение семье Лишенкевичей, в прошлом году отметивших «золотую» свадьбу, бывший учитель математики Нина Сергеевна Коновалова. Целый цикл стихов, навеянных пейзажной лирикой Анатолия Филипповича, прочитала Людмила Ивановна Павлова. А ещё вот это посвящение от земляков: «Лишенкевич Анатолий, по своей иль Божьей воле, с детства нам знакомый край превратил в пейзажный рай. Мы с восторгом узнаем в тех пейзажах отчий дом»! Совершенно точно: узнаем и говорим: «Спасибо!»

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА