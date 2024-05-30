Во Всеволожском районе стартует летний спортивный сезон

В предстоящие выходные, 1 и 2 июня, во Всеволожском районе отметят Всероссийский день футбола, фестиваль по флорболу и кубок Ленобласти по конкуру. Также любители активного образа жизни могут посетить тренировки выходного дня в парке «Песчанка» и провести спортивные семейные выходные во Всеволожске.

Так, 1 и 2 июня во Всеволожске на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» пройдут утренние зарядки. Профессиональные тренеры ждут всех желающих в 10.30.

Также 1 июня во Всеволожске на спортивной площадке улицы Аэропортовская, д. 1 пройдут большие семейные выходные. В 11.30 начнется фестиваль по флорболу, посвящённый Дню защиты детей. А уже в 12.00 активные семьи ждут на спортивный праздник. В 14.00 здесь пройдут соревнования по уличному баскетболу среди семейных команд.

Кроме того, 1 июня в Янино-1 состоится Всероссийский день футбола в Ленинградской области. Мероприятие пройдет в 11.00 на территории стадиона МБУ «ЦФКиС «Заневский» (ул. Новая, 19).

2 июня в пос. им. Морозова пройдут соревнования по баскетболу в рамках проведения сельских игр Ленинградской области. Мероприятие начнется в 10.00 на базе ФОКа (ул. Чекалова, д.3).

А в Энколово в эти выходные будет проходить Кубок Ленинградской области по конкуру. В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, в 10.00 на базе КСК «Дерби» (ул. Шоссейная, 19) будут состязаться лучшие конники региона.