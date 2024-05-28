Сдали экзамен по боевому искусству

Клуб боевых искусств «Сатори» подвёл итоги прошедшего учебного года, проведя аттестационные экзамены среди юных спортсменов Всеволожского района на двух площадках: в городе Всеволожске на ул. Сотникова 31 и в Доме культуры поселка Рахья.

Более шестидесяти из них показали хороший уровень знаний, сделав очередной шаг по карьерной спортивной лестнице.

Аттестационная комиссия была представлена президентом Федерации и основателем стиля «Военно-прикладное самбо» и «Джиу-джитсу Годай-рю» , почётным членом «Галереи хранителей традиций боевых искусств» РСБИ России Рожковым Валерием руководителями РОО Кобудо ВБЕ Ленинградской области Юрочкиным Вячеславом и Кулаковским Андреем, а также Парфёновым Александром – заслуженным мастером боевых искусств, обладателем черного пояса (6 дан).

Отметим, что КБИ «Сатори» исполнилось 20 лет. За время его работы спортивную подготовку получили тысячи всеволожских спортсменов. Открылись секции в п. Рахья, спланирован набор групп детей в г. Мурино на базе Центра единоборств Samorodov_time. Руководитель центра принял участие в проведении экзамена и совещании по развитию спортивно-патриотического воспитания всеволожской молодежи на ближайший период.

Являясь центром развития кобудо в Ленинградской области, КБИ «Сатори» принял экзамен у спортсменов из г. Мурино и п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

Устойчивая и надёжная школа обучения спортсменов по кобудо, джиу-джитсу и военно-прикладному самбо во Всеволожске достойно подготовила ребят и девчат к экзаменационным испытаниям, что положительно сказалось на высоких результатах спортсменов: пятнадцати из них присвоили от 3-го до 1-го кю (уровня достижений), сорока восьми – от 5-го до 3-го кю, а Смирнов Станислав стал обладателем мастерского чёрного пояса первого дана!

Из всех экзаменуемых отмечаем спортсменов, показавших лучшую технику и знания: Соколову Веронику, Романова Арсения, Обабкова Максима и Павлова Георгия – они приблизились к инструкторскому уровню 2-го кю.

В июне спортсмены отточат свои спортивные навыки и отдохнут в областном спортивном лагере, где наберутся сил и эмоций для будущих достижений!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО