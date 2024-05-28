Волейболу все возрасты покорны

Ставший традиционным в городе Сертолово турнир по пляжному волейболу под названием «Родители и дети» в очередной раз состоялся 25 мая. Его организовало Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-досуговый центр «ВЫСОТА» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры в Сертолово» при поддержке совета депутатов и городской администрации. В соревнованиях приняли участие 24 семейные команды.

Открыл состязания старейший действующий волейболист России, почётный житель города Сертолово Виктор Белугин, которому исполнилось 95 лет. Обращаясь к спортивным семьям – участникам турнира и любителям активного образа жизни, Виктор Семёнович пожелал волейболистам успехов, честной бескомпромиссной борьбы, в ходе которой должен победить сильнейший. Он продемонстрировал участникам соревнований и болельщикам коллекцию волейбольных судейских свистков ручной работы. Виктор Семёнович увлёкся их изготовлением ещё до начала Великой Отечественной войны, когда найти и достать качественный спортивный инвентарь было очень сложно, практически невозможно. Ветеран волейбола в нынешнее время использует любую возможность, чтобы подарить свистки, изготовленные своими руками, людям, внёсшим вклад в развитие и пропаганду этого популярного вида спорта.

Виктор Семёнович сообщил участникам турнира о состоявшейся недавней встрече с городским руководством и депутатами, в ходе которой обсуждались перспективы благоустройства территории, на которой проводятся волейбольные состязания.

По итогам соревнований призеры и участники были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными браслетами и сувенирной продукцией от волейбольного клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга

Ян КАТИН

Фото с сайта «Волейбол в Сертолово»