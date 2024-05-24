Более 1500 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом старте «ЗаБег.РФ»

19 мая центральную часть Гатчины заполнила людская волна в синих футболках. Более 1500 профессиональных спортсменов и любителей бега съехались сюда из разных уголков Ленинградской области и других регионов страны, чтобы в едином порыве принять участие в массовом легкоатлетическом старте «ЗаБег.РФ».

В эти дни он ежегодно проходит в сотнях городов большой России. Выразить приверженность спорту и здоровому образу жизни на улицы городов вышли более 180 тысяч россиян.

Не остались в стороне от всероссийской акции и всеволожцы. Делегация из 36 человек, собранная отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, на нескольких микроавтобусах прибыла в столицу Ленинградской области. Традиционно в этом забеге участники могли выбрать для себя дистанции на 1, 5, 10 и 21,1 км. Как всегда, организаторы приготовили для собравшихся обширную программу, в которую включили показательные выступления представителей спортивных клубов и творческих коллективов Гатчины. Мероприятие открылось приветственным адресом губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, который со сцены зачитал председатель Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев.

Представители всеволожской команды в этот день были представлены на всех дистанциях и по итогу забега принесли в копилку района 20 медалей разного достоинства. Бронзовые награды в абсолютном первенстве завоевали наши мужчины Александр Кротович (дистанция 10 км) и Захар Ботвин (дистанция 21 км). Три медали абсолютного первенства добыли представительницы прекрасного пола Екатерина Мигунова (серебро, дистанция 5 км), Ольга Рогозина (серебро, дистанция 10 км) и Екатерина Кочкина (бронза, дистанция 10 км). Очень порадовала своими результатами подрастающая смена колтушских лыжников. 11 воспитанников мастера спорта СССР Элины Зайцевой в условиях 26-градусной жары продемонстрировали не только стойкость и выносливость, но и стали чемпионами и призерами в своих возрастных категориях. Мария Олейник и Валерия Хомицкая удостоились золотых наград. Анна Ткач, Марина Тихонова, Анатолий Крылов и Николай Зайцев завоевали серебряные медали, а Тимофей Андреев занял третью ступень пьедестала в категории М-13.

– В соревнованиях мы участвовали при поддержке отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. Все наши спортсмены получили возможность поучаствовать в забеге за счет бюджета. К тому же специально для нашей команды был выделен отдельный автобус. Также хочется отметить, что с окончанием лыжного сезона ребята, находясь в переходном периоде учебно-тренировочного года, показали очень достойные результаты, – поделилась тренер команды Элина Зайцева.

Кроме «подготовленных» любителей бега, к акции присоединились муниципальные служащие Всеволожского района во главе с начальником отдела физической культуры и спорта районной администрации Екатериной Ларионовой. В состав команды попал и журналист «Всеволожских вестей», которому после забега на дистанцию 5 км посчастливилось взять интервью у председателя Комитета физической культуры и спорта Ленобласти Евгения Пономарева. Евгений Николаевич сказал:

– Приятно видеть, что традиционный ежегодный забег в Гатчине привлекает всё больше людей. Сегодня выдалась солнечная погода, и температура чуть выше комфортной для бега, но это не помешало сторонникам здорового образа жизни приехать сюда. Организаторы учли погодные обстоятельства и обеспечили участников водой на нескольких пунктах питания. Кроме того, мы приготовили много подарков для призеров соревнования практически в каждой возрастной группе.

Насыщенный спортивный день для всеволожской делегации завершился посещением мемориального комплекса, открытого в Гатчине в день 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мемориал памяти мирных жителей Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны, произвел сильное впечатление не только на взрослых, но и на юных спортсменов.

Александр Сорокин