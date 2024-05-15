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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Токсово прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в честь Дня Победы

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На комплексе трамплинов Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Токсово 11-12 мая прошли традиционные соревнования, посвященные Дню Победы.

Отдать дань памяти защитникам Отечества приехали около 50 «летающих лыжников» из Санкт-Петербурга, Казани, Мурманска и разных городов Ленинградской области. На мероприятии присутствовали почетные гости, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Л.А. Баранов. Выступая перед собравшимися, он рассказал о событиях военных и послевоенных лет, а также произнес напутственную речь, обращенную к спортсменам и зрителям.

После парада участников, возглавляемого главным судьей соревнований С.М. Ленинским, и поднятия флага спортсмены под песни военных лет направились к трамплину К-65, на котором им предстояло показать свое мастерство в первый день турнира.

Стояла прохладная ветреная погода, что усложнило выступления лыжников. Надо отметить, что трамплины и прилегающее к ним пространство выглядели непривычно «нарядными», поскольку организаторы украсили их флагами и баннерами, символизирующими праздник Великой Победы. Соревнования проходили в шести возрастных группах, в самой старшей из которых выступали спортсмены, перешагнувшие шестидесятилетний рубеж. Сильнейшими на трамплине К-65 стали Александр Пахомов, Сергей Медведев, Алексей Прибылов, Юрий Лобков, Ксения Калмыкова и Эркин Алламуротов, которому в этот раз удались самые дальние прыжки (70,5 и 69 метров).

Во второй день соревнований «летающие лыжники» состязались на трамплине К-40. Победителями здесь в своих возрастных группах стали те же спортсмены. Особенно выделились дальними прыжками Сергей Медведев (Всеволожск), улетевший на 39 и на 40 м, и Алексей Прибылов (Санкт-Петербург), показавший результат 40 и 41,5 метра, продемонстрировав еще и хорошую технику.

Награждение прошло в торжественной атмосфере. Победителям и призёрам под аплодисменты зрителей вручили кубки и медали. После церемонии награждения состоялась фотосессия, которую провела сотрудник ШВСМ по зимним видам спорта Татьяна Денисова.

Автор Александр СОРОКИН
Фото Татьяны ДЕНИСОВОЙ

 

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