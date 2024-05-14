Во Всеволожском парке «Песчанка» проходят утренние зарядки

Летом каждые выходные в амфитеатре Общественного пространства «Парк Песчанка» проходят утренние зарядки. Профессиональные тренеры проводят занятия по йоге, фитнесу, воркауту, капоэйре, скандинавской ходьбе.

Зарядки выходного дня под названием «Зарядись позитивом на Песчанке» организует отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. В этом году первые занятия пройдут в мае. Уже в эти выходные при благоприятной погоде жителей города ждут в парке, чтобы зарядиться энергией и получить заряд бодрости на весь день.

Все занятия проходят бесплатно без предварительной записи. От участников не требуется никакого инвентаря, главное – удобная одежда, обувь и, конечно же, спортивный настрой. Актуальное расписание тренировок публикуется в группе отдела.