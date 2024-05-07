Во Всеволожском районе прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница»

В преддверии празднования Дня пожарной охраны РФ в поселке Дубровка прошла детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие восьмиклассники Всеволожского района.

О том, насколько значимым сегодня является военно-патриотическое воспитание молодежи, о развитии и укреплении у школьников навыков самообороны и безопасности – в интервью кураторов мероприятия.

Ветеран пожарной охраны Валерий Миклин:

– Валерий Николаевич, я знаю, что вы давно работаете с детьми. Что, на ваш взгляд, наиболее ярко характеризует сегодняшних подростков?

– Действительно, с ребятами школьного возраста, с молодежью я занимаюсь всю жизнь – и когда был инспектором Госпожнадзора, и когда меня назначили начальником гарнизона Всеволожского района в 1990 году. С того времени я присутствовал на каждой «Зарнице». Нынешние подростки, как и их сверстники 10, 20 и даже 30 лет назад, – это горячие сердца, открытые для всего нового, интересного, захватывающего. Всегда были, есть и будут активисты, и уже сегодня видно, что в недалеком будущем они станут настоящими лидерами.

– Изменилась ли как-то «Зарница» за эти годы и что сегодня представляет собой эта игра?

– Наша «Зарница имеет давние традиции, установившиеся еще в советское время – к слову, во Всеволожском районе раньше она проходила на базе расположенных здесь многочисленных частей. С тех пор изменились какие-то нюансы, но суть игры осталась прежней – создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки, где каждый участник, находясь в нестандартной ситуации, имеет возможность продемонстрировать быстроту реакции, навыки оказания первой помощи, спортивную и физическую подготовку.

В этом году военно-спортивная игра «Зарница» состоит из нескольких этапов, куда традиционно входят соревнования по медико-санитарной, строевой и огневой подготовке, пожарная эстафета, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Также включены операции «Защита» и «Дорога без опасности», туристская и военизированная полосы препятствий, турнир «Сильные, ловкие. Обязательно – интеллектуальная викторина «Страницы истории Отечества».

Соответственно, мы курируем пожарную эстафету. Ребята будут соревноваться в теории и практике – отвечать на вопросы по пожарной безопасности и демонстрировать практические навыки в надевании боевой одежды и скорости прокладывания магистральной линии.

– В чем, на ваш взгляд, главная цель проведения «Зарницы?

– Участие в оборонно-спортивной игре позволяет выработать у ребят стремление к физическому совершенству, укрепить военно-прикладную и техническую подготовку и, конечно, подготовить юношей к службе в Вооруженных силах.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району лейтенант полиции Ксения Астровская:

– Ксения Олеговна, каковы функции вашего ведомства в проведении «Зарницы»?

– На этом мероприятии нашей задачей является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также формирование у юных участников дорожного движения положительного отношения к соблюдению ПДД. В течение всего учебного года с ребятами проводятся тематические лекции и беседы, обучение ПДД. Все способствует формированию личностных качеств подростка, его моральных принципов. Разносторонний опыт, который предлагает «Зарница», может пригодиться каждому и в реальной жизни, поскольку все этапы игры нацелены прежде всего на обеспечение безопасности.

Инспектор ОНДиПР Всеволожского района Наталья Туник:

– Наталья, как проходит подготовка к «Зарнице»?

– Каждый год в течение вот уже 15 лет мы готовим ребят к участию в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» на этапе пожарной эстафеты. Занятия проходят ежемесячно, особое внимание – кадетским классам МЧС.

Лично я постоянно работаю с детьми. Мой любимый возраст – ученики начальной школы, меня до глубины души трогает их наивность, непосредственность и искренность. Вообще, с каждым годом вклад государственных ведомств в работу с подрастающим поколением становится все более значимым. Мы общаемся с ребятами в форме диалога, так намного проще доносить информацию о безопасности.

Ну а собственно «Зарница» важна еще и тем, что она является отчасти

профориентационной. Участвуя, например, в пожарной эстафете, подросток может «примерить» на себя профессию огнеборца, и уже на данном этапе решить, подходит ли она для него.

Заместитель директора по воспитательной работе Дворца детского юношеского творчества Всеволожского района Алексей Шадрин:

– Алексей Юрьевич, сколько школ участвуют в «Зарнице» – 2024?

– В этом году количество школ-участников увеличилось, в Дубровку съехались представители 39 образовательных учреждений.

Как уже было сказано, в «Зарницу» играют восьмиклассники практически из всех уголков Всеволожского района. Условия соревнований и его этапы из года в год остаются практически неизменными, меняется лишь тема интеллектуальной викторины – в нынешнем и следующем году это Великая Победа.

Сегодня «Зарница» – это не только дань традиции советской патриотической игры, но и возможность проявить себя, получить новый опыт.

Людмила Бобкова

Фото Светланы Усик