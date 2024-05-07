Во Всеволожске прошел семейный фестиваль «Морже-Фест. Эволюция»

Во Всеволожске на озере Длинном состоялся семейный фестиваль «Морже-Фест. Эволюция». Он собрал около 150 приверженцев закаливания, любителей здорового образа жизни и активного отдыха.

28 апреля в зоне Румболовского парка, прилегающей к озеру Длинное, было особенно оживленно и многолюдно. Лишь только солнышко, освещая и согревая своими лучами землю, поднялось над горизонтом, как это природное пространство стало превращаться в грандиозную спортивно-развлекательную площадку. Полосы препятствий, «верёвочные трассы», протянутые между деревьев, детская зона с батутом и прочими забавами, импровизированное «боевое поле» с препятствиями для хоббихорсинга, площадка для сдачи нормативов ГТО, фуд-зона и многое другое торопились выставить организаторы мероприятия к назначенному времени. А устроили все это руководитель Федерации зимнего плавания Ленинградской области, создатель МоржеКурорта «ВЛЁД» житель деревни Щеглово Иван Кириллов и десяток его единомышленников (Ефим Котов, Дмитрий Краузе, Регина Долгих, Наталья Лемкина, Марина Вырыпаева, Юлия Кургузкина и другие), которые трудились над подготовкой к фестивалю несколько месяцев. Кроме того, в этот день в проведении праздника им помогали 15 добровольцев объединения «Волонтеры Санкт-Петербурга», сотрудники Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района Санкт-Петербурга, клуб семейных путешествий «Дискавери» (основатель Данила Звягин, Санкт-Петербург), школа СПА-банного дела «Внуки русского пара» (руководитель Н.Н. Петров) и другие. Среди почетных гостей присутствовала телеведущая, артистка, поэтесса, певица, спортсменка, каскадер, медик спасательной службы, участница шоу «Удивительные люди» и «Битва экстрасенсов», мастер спорта по зимнему плаванию, «автор» трех мировых рекордов по выживанию в условиях экстремального холода Осман Делибаш.

Поучаствовать в фестивале «Морже-Фест. Эволюция» люди приехали целыми семьями и сложившимися спортивными коллективами. Очень ярким и запоминающимся был «выход» группы «Танцующих моржей Купчино». Их костюмированный зажигательный танец стал настоящим подарком для гостей мероприятия и дал хороший заряд бодрости. Представительной делегацией отметилось беговое сообщество «Белые волки» и объединение моржей из Санкт-Петербурга «Дерзкие моржи». Кроме «местных» и «почти местных» приверженцев активного отдыха, на фестиваль прибыли любители ледяной воды из Петрозаводска, Выборга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Добрянки, Сыктывкара. Не смогли пропустить знаковое мероприятие и участницы Всероссийского конкурса красоты «ЯМоржиня» (его придумала и организовала жительница Всеволожска Регина Долгих) во главе с победительницей многоэтапного «состязания» морже-красавиц Ларой Гвардиной (Сыктывкар).

– Этот год объявлен президентом нашей страны Годом семьи. Поэтому главная идея фестиваля «Морже-Фест. Эволюция» – вовлечь широкие массы в процесс закаливания и укрепления здоровья посредством занятий физической культурой, показав, что это можно делать всей семьей, чтобы вслед за родителями, полюбившими холодовые нагрузки, к этому виду активности присоединялись и дети. Сегодня мы приготовили очень обширную программу, включающую в себя девять этапов «состязаний»: забег вокруг озера, хоббихорсинг, метание шишек в вёдра, дартс, полосу препятствий, переливание воды из ведра в ведро, интеллектуальный тематический кроссворд, погружение в емкость с кубиками льда и рыбалку. Сам фестиваль задуман в форме квеста. Победителями станут набравшие наибольшее количество баллов. Кроме того, сегодня здесь организована площадка для сдачи нормативов ГТО, которые будут принимать сотрудники Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района Санкт-Петербурга. Для гостей и участников организованы мастер-классы по закаливанию, правильному парению в бане, стоянию на гвоздях, актерскому мастерству и семейному туризму. На протяжении всего праздника будет звучать музыка от «Диджей Родион», «Сан Саныч» (Александр Глотов, г. Киров) и саксофонистки и ведущей мероприятий Светланы Лениной. В фуд-зоне работает передвижное кафе, где можно будет подкрепиться разнообразными блюдами. А после спортивной части фестиваля всех ждет каша, приготовленная в полевой кухне, – рассказал Иван Кириллов.

Незадолго до старта собравшихся поприветствовали организаторы мероприятия, а фитнес-тренер и специалист в области спортивного массажа Наталья Лемкина (Санкт-Петербург) провела веселую разминку. Ровно в 12 часов прозвучала команда «Старт» и участники «рванули» выполнять первое задание квеста – кросс вокруг озера. В разновозрастной и пестрой толпе (некоторые были одеты лишь в плавки, купальники и шорты с топиками) бегущих присутствовали и «хвостатые» члены семьи. Блогер из Всеволожска и «морж» с шестилетним стажем Светлана Гришаева решила преодолевать испытания вместе со своей верной соратницей породы хаски по кличке Харви.

– Харви – моя семья, а еще своей семьей я считаю лучшую подругу Анастасию Матвееву. Для её дочерей Алисы и Мии я стала второй мамой, а Харви – верным другом и защитницей. На фестиваль «Морже-Фест. Эволюция» мы пришли все вместе и поучаствовали в нем с большим удовольствием, – поделилась Светлана Гришаева.

Настоящим открытием и незабываемым событием для некоторых взрослых стало участие в этапе «хоббихорсинг». Зажав между ног «лошадку на палочке», нужно было, имитируя движение живой лошади, пробежать маршрут и дважды преодолеть на нем пять препятствий. Все аплодисменты зрителей и членов жюри на этом испытании собрал «морж» из Санкт-Петербурга Виталий Ивашечкин. Двухметровый атлет с телосложением марафонца, обладающий превосходным чувством юмора, выполнил упражнение с самоотдачей олимпийского чемпиона и с артистичностью выдающегося мастера сцены. Все, кто видел это выступление, посмеялись от души и получили заряд позитива не меньше чем на неделю.

После прохождения всех спортивных и интеллектуальных испытаний участников и гостей ждали мастер-классы, баня и вкусная каша, а призеров и отличившихся во время фестиваля – медали и ценные подарки.

Представители клуба семейного туризма «Дискавери» провели беседу о правильном и раздельном сборе мусора. Антонина Жолудь посвятила интересующихся в соблазняющий мир ароматерапии, а артисты Театральной школы-студии «Подмостки» открыли некоторые тайны актерского мастерства. Под занавес в рамках фестиваля прошел турнир по забиванию гвоздей, где выигрывал тот, кто последним забьет свой гвоздь в берёзовую колоду. А в детской зоне с шестиметровым батутом кипела своя жизнь. Юные участники фестиваля под руководством специально приглашенного профессионального психолога проходили квесты, играли, решали психологические задачки, рисовали, резвились и просто общались. Незаметно спортивная часть праздника перетекла в развлекательную. Концерт живой музыки не мог оставить равнодушными ценителей прекрасного. И вот присутствующие уже заполнили пространство перед сценой, а музыка становилась все активнее и призывала к танцам. Дискотека под звуки известных мелодий закончилась уже ближе к вечеру. Жизнерадостные и активно отдохнувшие гости и участники фестиваля, обнимаясь, прощались и разъезжались по домам, не забыв сделать несколько памятных снимков и видео на фоне баннеров с символикой фестиваля «Морже-Фест. Эволюция».

Александр СОРОКИН

Фото автора