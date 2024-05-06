Во Всеволожске прошла патриотическая эстафета «Ради жизни на Земле»

Во Всеволожске 4 мая состоялась ежегодная легкоатлетическая эстафета «Ради жизни на Земле», посвящённая 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие было организовано отделом по физической культуре и спорту (начальник Е.В. Ларионова) и Центром физической культуры и спорта (директор В.С. Гайдуков) и прошло на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума. Исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев, внимательно следивший за событием, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил признательность организаторам и участникам эстафеты и поблагодарил их за приверженность физической культуре и здоровому образу жизни, а также за поддержку народного единства, уважение к традициям и памяти павших защитников Отечества.

В спортивном празднике приняли участие люди разных возрастов, от самых юных спортсменов до убеленных сединой приверженцев «северной ходьбы». После недолгой торжественной части и напутственных слов официальных лиц участники эстафеты выстроились на общую разминку, после которой команды учебных заведений, спортивных и культурных учреждений района приступили непосредственно к соревновательной части. Состязания проходили в трех возрастных категориях. Остальные желающие могли принять участие в массовом старте по «северной ходьбе».

В младшей группе сильнейшей оказалась команда Рахьинского ЦО, второе место заняла команда «Ингрия № 1» Всеволожского центра физической культуры и спорта. На третью ступень пьедестала взошли представители Романовской СОШ. В средней возрастной группе на верхней строчке турнирной таблицы расположились также спортсмены Рахьинского ЦО. Серебряных наград здесь удостоились старшеклассники Романовской СОШ, а команда Всеволожского агропромышленного техникума стала обладателем бронзовых медалей. В третьей группе соревновались представители предприятий Всеволожского района. В напряженной борьбе победу здесь одержала команда КДЦ «Нева» из поселка имени Свердлова. На втором месте оказались спортсмены ХФК «Всеволожск», и замкнул список призеров спортивный коллектив «Балансир» из одноименного фитнес-клуба.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района