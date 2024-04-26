Следователь Швецова на всеволожской сцене
Во Всеволожске финишировал восемнадцатый по счёту Театральный фестиваль государственных театров Ленинградской области. …И вот – опустился занавес, погасли свечи, ушли за кулисы артисты, сняли костюмы Арлекин с Коломбиной – символы фестиваля, отложив их до следующей весны.
Фестиваль должен жить!
…Почти на две недели зал Центра культуры и досуга стал местом встречи всеволожских зрителей с вечно прекрасным искусством театра: все пять областных театров, приглашенные на фестиваль петербургские коллективы привезли премьерные и просто лучшие спектакли.
Подводя итоги фестиваля, его бессменный куратор А.Н. Мамбетова в первую очередь отметила преемственность традиций: «фишка» «Театральной весны» – обязательная программа для детей. Состоялось знакомство с Театром кукол «Бродячая собачка» из СанктПетербурга, Музыкальный театр «АлеКО» привёз сказку «О попе и о работнике его Балде», Театрстудия «Апрель» из города Лодейное Поле –непременный участник практически всех наших фестивалей – показал детский спектакль «Ванюша» и трагикомедию «Очень простая история». Драматический театр «На Васильевском» порадовал классической постановкой по пьесе Александра Володина «Последний троллейбус», а Театр драмы «Комедианты» – премьерным спектаклем в стиле вестерна «О мышах и людях».
Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из Выборга показал трагикомедию «Легенда маленького городка». Ещё одна легенда Всеволожской «Театральной весны» – наш любимый областной Театр драмы «На Литейном» – к юбилею Александра Пушкина поставил спектакль по мотивам «Повестей Белкина», и «Дорожные истории» тоже присутствовали на сцене ЦКД.
Театр «На Литейном» и открывал нынешний фестиваль. История про одну новогоднюю ночь повествовала о женской дружбе и об одиночестве, предательстве и всётаки – вере в чудо, вселяла надежду и, конечно, растопила сердца зрителей. Зал рукоплескал актёрам и режиссерупостановщику этой новогодней трагикомедии, художественному руководителю Театра «На Литейном» Сергею Морозову, который и представил на всеволожской сцене премьерный спектакль «С новым счастьем».
Закрывая фестиваль, исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района А.Л. Воропаев назвал такую цифру: за годы существования Всеволожской «Театральной весны» более 30 тысяч зрителей в рамках фестиваля посмотрели более сотни спектаклей, десятки премьер и детских постановок для самых маленьких зрителей нашего района.
– Фестиваль – особенная история, своеобразная легенда нашего города, и он обязательно должен жить и развиваться, – отметил в своём приветствии Андрей Воропаев, – тем более что это социально ориентированный культурный проект. С первого года существования фестиваля билеты на спектакли распространяются среди населения бесплатно, и все траты зрителей – только на цветы артистам.
Родной для меня город
…Цветов и в этот раз было много, потому что на закрытие фестиваля пригласили любимую народную артистку, «главного следователя страны» Марию Швецову, то есть артистку театра и кино Анну Ковальчук. Творческий вечер актрисы подарил зрителям немало сюрпризов и даже тайн. Не только тайн следствия…
– Всеволожск, можно сказать, родной для меня город, – призналась Анна Ковальчук, – потому что свою первую в жизни квартиру я приобрела именно во Всеволожске, и моя улица родная – Василеозёрская на Котовом Поле. Сюда, в дом на этой улице, я принесла мою лялечку из роддома, мою доченьку Злату, здесь я гуляла с ней в колясочке по вашему прекрасному парку. Вообще, очень люблю этот зеленый город, очень ценю его жителей, у меня здесь остались друзья и соседи. И когда мне предложили провести такой творческий вечер именно на закрытии фестиваля, я подумала: «Это судьба!» А когда я ехала сюда, всё смотрела и удивлялась, как вырос и похорошел Всеволожск за эти годы, надеюсь, и люди не изменились, судя по тому, как вы меня принимаете.
Приятной неожиданностью и открытием для зрителей был и творческий коллектив, представленный в этот вечер на сцене: музыкальный коллектив «Ангелы Анны». Ковальчук призналась, что название родилось буквально в процессе репетиции на сцене Всеволожского ЦКД, и что встретились и спелись они все: известный джазмен Ильдар Казаханов, инструменталист Елена Белозерова и барабанщик Александр Соколов.
Почти два часа «Ангелы» творили чудеса на сцене: старые песни о главном, импровизации и музыка кино – никто не ожидал, что Анна Ковальчук легко меняет игрушечную гитарку «укулеле» на семиструнную гитару, поёт известные романсы и композиции сразу на четырёх языках: испанском, немецком, французском и английском. А ещё замечательно читает стихи. Были представлены и отрывки из спектаклей, и посвящение друзьям. В общем, время пролетело как один миг, его было до обидного мало, но всётаки прозвучали и вопросы из зала, а нам удалось даже поговорить с Анной Ковальчук более обстоятельно и получить ответы на важные вопросы.
«Я не плыву по течению, но и не противлюсь знакам судьбы»…
– И вот первый вопрос: вы родились в Германии, в городе с труднопроизносимым названием, – хотя, казалось бы, папа – инженер, мама в детском саду работала, дедушка – директор школы, бабушка – педагог, то есть семья интеллигентов. Как вы в Германиито оказались?
– Немецкий город Нойштрелиц назывался, сейчас его нет, потому что это было в ГДР. Мы там оказались благодаря папе, так как он не просто инженер, он служил в инженерных войсках. И я с детства с ним ездила на полигон, он вообщето подрывник, обучал курсантов на полигоне работать со взрывными устройствами. Мы, дети, там стреляные гильзы находили, термины военные понимали. Поэтому детство у меня было интересное. И так получилось, что я чувствую себя таким человеком… человеком мира. Очень люблю и на концерте песни на нескольких языках петь, – на немецком, потому что этот язык мне с детства знаком, французский я учила в школе. А когда началась пандемия, я открыла три языковых приложения в интернете и стала учить испанский, английский, совершенствовать французский… Мне вообще учиться было всегда интересно.
– Вам лучше всего давалась математика, и вы совершенно не собирались становиться актрисой, хотя гдето после 13 лет побороли в себе застенчивость, стали какието сценки представлять, потом родители с детства вас в балет отдали. Но в актрисы вы себя не готовили…
– Да, я собиралась после школы поступать в Политехнический в Ленинграде, куда мы к тому времени всей семьей переехали. За компанию с подружкой пошла в театральный и, как ни странно, поступила.
– При этом вас «занесло» к Анатолию Шведерскому, Царство ему Небесное, потрясающий был человек, потрясающий преподаватель. У него много было учеников, которыми он мог гордиться, в том числе и вы…
– 12 мая будет сто лет со дня рождения Анатолия Самойловича… Это величайшая дата для нас, его учеников и всего театрального сообщества. Для меня Шведерский был не только учителем, он стал близким другом. Такой другучитель. Это большое счастье, когда учитель становится тебе другом. Это значит, он открывает тебе своё сердце, и весь свой опыт, всю свою интеллигентность – вот эту глубину профессии передаёт тебе через сердце.
И вот два года назад меня «занесло» в Университет культуры, где я сейчас являюсь профессором, педагогом актерского мастерства, – у меня своя мастерская, и только теперь я стала понимать, для чего всё это было, – все эти 25 лет работы в театре и в кино. Четверть века я познавала профессию не для того, чтобы стать известной актрисой, звездой, как теперь любят говорить, – а для того, чтобы получить этот бесценный опыт, накопить его и передать своим студентам.
– Вот такая эстафета поколений. Хотя, честно говоря, далеко не каждый, даже очень талантливый, актёр может стать преподавателем, но, судя по всему, в том числе по вашим ролям в тех же «Тайнах следствия», вы человек такой… строгий, несомненно, женщина сильная и с хорошей организацией головы, если так можно сказать…
– Ну да, спасибо огромное. Это, вопервых, мне бабушка привила, которая была учителем русского языка и литературы и преподавала в той же школе, где мой дедушка директором был. Она меня всю жизнь учила организации своего времени, я писала план дня, и сейчас прописываю свои цели и желания: на год, на десять лет вперед!
Да, у меня структурированная жизнь. И я очень люблю в какуюнибудь субботу, раз в неделю, оглянуться назад и проанализировать всё произошедшее за это время. Вообще, нужно каждый вечер ложиться и благодарить Бога за всё, и отслеживать прошедший свой день, каким он был: не обидела ли кого, не была ли я несправедлива по отношению к комулибо, – и это прибавляет морщинки на лице… Или какоето добро ты сделал человеку, руку помощи протянул бескорыстно. Вот этому меня научила моя бабушка, и это всё даёт свои плоды.
– Анна Леонидовна, кстати, о морщинках. Наверное, наши читатели не простили бы, если бы я не задала вам банальный вопрос: как вы так сохраняете себя, практически не меняясь на протяжении десятилетий, и в кого вы такая… красавица. Это природа, порода, или ещё чтото дополнительное?
– Спасибо за комплимент. У меня, наверное, все знают, украинские корни, папа и мама украинцы, а папа невероятный красавец, гроза женщин. Представьте себе: серый Питер, город под зонтиком, а мой папа рассекает, как сейчас помню, в светлосером плаще, невероятно элегантный, он всегда был такой. Я думаю, это мои родовые корни, и природа, и порода, но это дается многим людям на самом деле, а вот если ты потеряешь привычку следить и ухаживать за собой – то красота кудато уходит. И я из последних сил тружусь и несу это такое тяжкое бремя красоты, чтобы радовать зрителей и быть востребованной в своей профессии. Пока удаётся.
– Да, о профессии. Вы 25 лет бессменно служите в Театре Ленсовета на Владимирском проспекте, сыграли десятки ролей в кино, вас помнят и как Маргариту в «Мастере и Маргарите», и как Геллу, уже в мюзикле в театре, за роль Агафьи Тихоновны по Гоголю вы получили «Золотой софит», приз «За лучшую женскую роль» – в сериале «Тайны следствия». Кстати, «Тайны» идут чтото более 20 лет… Это трудно, наверное?
– Да, непросто. И у меня не раз мысль возникала уже оставить всё это. Но я актриса, я должна работать и зарабатывать. Верно? И коллеги мои просят: не оставляй, Маша, без куска хлеба. А потом в театре – в любом – некоторые спектакли идут на одной сцене лет по 20. Сколько лет мой коллега Женя Филатов выходит в спектакле «Малыш и Карлсон»? Лет 20 он играет. Это непросто – искать новые краски, быть интересным зрителям.
Поэтому отказываться от работы не вижу смысла. И хотя я не привыкла плыть по течению, всётаки доверяю судьбе, и если судьба ведёт меня и предлагает быть в этом, то пусть так и будет. И потом, это смотрят люди, смотрит вся страна, значит, интересно. Сериято каждый раз новая. Так что я благодарна судьбе, что имею возможность вот так стабильно работать, и в театре у меня всё стабильно, вообще, в жизни как мне кажется, у меня всё стабильно.
– А почему вы в «Тайнах следствия» не поёте и не играете на гитаре? Новая краска была бы!
– Гитару я взяла в руки два года назад, когда случилась пандемия, и решила учиться игре. А петь? Ну, я пою в театре в спектакле. А теперь придумала ещё вот эти творческие вечера, на которых с большой радостью хотела бы видеть зрителей. Приглашаю в театр на мои творческие встречи, и от всей души желаю вашим читателям здоровья, веры и надежды в лучшее! Любите театр, приходите в наш театр!
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА