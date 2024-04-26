Следователь Швецова на всеволожской сцене

Во Всеволожске финишировал восемнадцатый по счёту Театральный фестиваль государственных театров Ленинградской области. …И вот – опустился занавес, погасли свечи, ушли за кулисы артисты, сняли костюмы Арлекин с Коломбиной – символы фестиваля, отложив их до следующей весны.

Фестиваль должен жить!

…Почти на две недели зал Центра культуры и досуга стал местом встречи всеволожских зрителей с вечно прекрасным искусством театра: все пять областных театров, приглашенные на фестиваль петербургские коллективы привезли премьерные и просто лучшие спектакли.

Подводя итоги фестиваля, его бессменный куратор А.Н. Мамбетова в первую очередь отметила преемственность традиций: «фишка» «Театральной весны» – обязательная программа для детей. Состоялось знакомство с Театром кукол «Бродячая собачка» из Санкт­Петербурга, Музыкальный театр «АлеКО» привёз сказку «О попе и о работнике его Балде», Театр­студия «Апрель» из города Лодейное Поле –непременный участник практически всех наших фестивалей – показал детский спектакль «Ванюша» и трагикомедию «Очень простая история». Драматический театр «На Васильевском» порадовал классической постановкой по пьесе Александра Володина «Последний троллейбус», а Театр драмы «Комедианты» – премьерным спектаклем в стиле вестерна «О мышах и людях».

Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» из Выборга показал трагикомедию «Легенда маленького городка». Ещё одна легенда Всеволожской «Театральной весны» – наш любимый областной Театр драмы «На Литейном» – к юбилею Александра Пушкина поставил спектакль по мотивам «Повестей Белкина», и «Дорожные истории» тоже присутствовали на сцене ЦКД.

Театр «На Литейном» и открывал нынешний фестиваль. История про одну новогоднюю ночь повествовала о женской дружбе и об одиночестве, предательстве и всё­таки – вере в чудо, вселяла надежду и, конечно, растопила сердца зрителей. Зал рукоплескал актёрам и режиссеру­постановщику этой новогодней трагикомедии, художественному руководителю Театра «На Литейном» Сергею Морозову, который и представил на всеволожской сцене премьерный спектакль «С новым счастьем».

Закрывая фестиваль, исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района А.Л. Воропаев назвал такую цифру: за годы существования Всеволожской «Театральной весны» более 30 тысяч зрителей в рамках фестиваля посмотрели более сотни спектаклей, десятки премьер и детских постановок для самых маленьких зрителей нашего района.

– Фестиваль – особенная история, своеобразная легенда нашего города, и он обязательно должен жить и развиваться, – отметил в своём приветствии Андрей Воропаев, – тем более что это социально ориентированный культурный проект. С первого года существования фестиваля билеты на спектакли распространяются среди населения бесплатно, и все траты зрителей – только на цветы артистам.

Родной для меня город

…Цветов и в этот раз было много, потому что на закрытие фестиваля пригласили любимую народную артистку, «главного следователя страны» Марию Швецову, то есть артистку театра и кино Анну Ковальчук. Творческий вечер актрисы подарил зрителям немало сюрпризов и даже тайн. Не только тайн следствия…

– Всеволожск, можно сказать, родной для меня город, – призналась Анна Ковальчук, – потому что свою первую в жизни квартиру я приобрела именно во Всеволожске, и моя улица родная – Василеозёрская на Котовом Поле. Сюда, в дом на этой улице, я принесла мою лялечку из роддома, мою доченьку Злату, здесь я гуляла с ней в колясочке по вашему прекрасному парку. Вообще, очень люблю этот зеленый город, очень ценю его жителей, у меня здесь остались друзья и соседи. И когда мне предложили провести такой творческий вечер именно на закрытии фестиваля, я подумала: «Это судьба!» А когда я ехала сюда, всё смотрела и удивлялась, как вырос и похорошел Всеволожск за эти годы, надеюсь, и люди не изменились, судя по тому, как вы меня принимаете.

Приятной неожиданностью и открытием для зрителей был и творческий коллектив, представленный в этот вечер на сцене: музыкальный коллектив «Ангелы Анны». Ковальчук призналась, что название родилось буквально в процессе репетиции на сцене Всеволожского ЦКД, и что встретились и спелись они все: известный джазмен Ильдар Казаханов, инструменталист Елена Белозерова и барабанщик Александр Соколов.

Почти два часа «Ангелы» творили чудеса на сцене: старые песни о главном, импровизации и музыка кино – никто не ожидал, что Анна Ковальчук легко меняет игрушечную гитарку «укулеле» на семиструнную гитару, поёт известные романсы и композиции сразу на четырёх языках: испанском, немецком, французском и английском. А ещё замечательно читает стихи. Были представлены и отрывки из спектаклей, и посвящение друзьям. В общем, время пролетело как один миг, его было до обидного мало, но всё­таки прозвучали и вопросы из зала, а нам удалось даже поговорить с Анной Ковальчук более обстоятельно и получить ответы на важные вопросы.

«Я не плыву по течению, но и не противлюсь знакам судьбы»…

– И вот первый вопрос: вы родились в Германии, в городе с труднопроизносимым названием, – хотя, казалось бы, папа – инженер, мама в детском саду работала, дедушка – директор школы, бабушка – педагог, то есть семья интеллигентов. Как вы в Германии­то оказались?

– Немецкий город Нойштрелиц назывался, сейчас его нет, потому что это было в ГДР. Мы там оказались благодаря папе, так как он не просто инженер, он служил в инженерных войсках. И я с детства с ним ездила на полигон, он вообще­то подрывник, обучал курсантов на полигоне работать со взрывными устройствами. Мы, дети, там стреляные гильзы находили, термины военные понимали. Поэтому детство у меня было интересное. И так получилось, что я чувствую себя таким человеком… человеком мира. Очень люблю и на концерте песни на нескольких языках петь, – на немецком, потому что этот язык мне с детства знаком, французский я учила в школе. А когда началась пандемия, я открыла три языковых приложения в интернете и стала учить испанский, английский, совершенствовать французский… Мне вообще учиться было всегда интересно.

– Вам лучше всего давалась математика, и вы совершенно не собирались становиться актрисой, хотя где­то после 13 лет побороли в себе застенчивость, стали какие­то сценки представлять, потом родители с детства вас в балет отдали. Но в актрисы вы себя не готовили…

– Да, я собиралась после школы поступать в Политехнический в Ленинграде, куда мы к тому времени всей семьей переехали. За компанию с подружкой пошла в театральный и, как ни странно, поступила.

– При этом вас «занесло» к Анатолию Шведерскому, Царство ему Небесное, потрясающий был человек, потрясающий преподаватель. У него много было учеников, которыми он мог гордиться, в том числе и вы…

– 12 мая будет сто лет со дня рождения Анатолия Самойловича… Это величайшая дата для нас, его учеников и всего театрального сообщества. Для меня Шведерский был не только учителем, он стал близким другом. Такой друг­учитель. Это большое счастье, когда учитель становится тебе другом. Это значит, он открывает тебе своё сердце, и весь свой опыт, всю свою интеллигентность – вот эту глубину профессии передаёт тебе через сердце.

И вот два года назад меня «занесло» в Университет культуры, где я сейчас являюсь профессором, педагогом актерского мастерства, – у меня своя мастерская, и только теперь я стала понимать, для чего всё это было, – все эти 25 лет работы в театре и в кино. Четверть века я познавала профессию не для того, чтобы стать известной актрисой, звездой, как теперь любят говорить, – а для того, чтобы получить этот бесценный опыт, накопить его и передать своим студентам.

– Вот такая эстафета поколений. Хотя, честно говоря, далеко не каждый, даже очень талантливый, актёр может стать преподавателем, но, судя по всему, в том числе по вашим ролям в тех же «Тайнах следствия», вы человек такой… строгий, несомненно, женщина сильная и с хорошей организацией головы, если так можно сказать…

– Ну да, спасибо огромное. Это, во­первых, мне бабушка привила, которая была учителем русского языка и литературы и преподавала в той же школе, где мой дедушка директором был. Она меня всю жизнь учила организации своего времени, я писала план дня, и сейчас прописываю свои цели и желания: на год, на десять лет вперед!

Да, у меня структурированная жизнь. И я очень люблю в какую­нибудь субботу, раз в неделю, оглянуться назад и проанализировать всё произошедшее за это время. Вообще, нужно каждый вечер ложиться и благодарить Бога за всё, и отслеживать прошедший свой день, каким он был: не обидела ли кого, не была ли я несправедлива по отношению к кому­либо, – и это прибавляет морщинки на лице… Или какое­то добро ты сделал человеку, руку помощи протянул бескорыстно. Вот этому меня научила моя бабушка, и это всё даёт свои плоды.

– Анна Леонидовна, кстати, о морщинках. Наверное, наши читатели не простили бы, если бы я не задала вам банальный вопрос: как вы так сохраняете себя, практически не меняясь на протяжении десятилетий, и в кого вы такая… красавица. Это природа, порода, или ещё что­то дополнительное?

– Спасибо за комплимент. У меня, наверное, все знают, украинские корни, папа и мама украинцы, а папа невероятный красавец, гроза женщин. Представьте себе: серый Питер, город под зонтиком, а мой папа рассекает, как сейчас помню, в светло­сером плаще, невероятно элегантный, он всегда был такой. Я думаю, это мои родовые корни, и природа, и порода, но это дается многим людям на самом деле, а вот если ты потеряешь привычку следить и ухаживать за собой – то красота куда­то уходит. И я из последних сил тружусь и несу это такое тяжкое бремя красоты, чтобы радовать зрителей и быть востребованной в своей профессии. Пока удаётся.

– Да, о профессии. Вы 25 лет бессменно служите в Театре Ленсовета на Владимирском проспекте, сыграли десятки ролей в кино, вас помнят и как Маргариту в «Мастере и Маргарите», и как Геллу, уже в мюзикле в театре, за роль Агафьи Тихоновны по Гоголю вы получили «Золотой софит», приз «За лучшую женскую роль» – в сериале «Тайны следствия». Кстати, «Тайны» идут что­то более 20 лет… Это трудно, наверное?

– Да, непросто. И у меня не раз мысль возникала уже оставить всё это. Но я актриса, я должна работать и зарабатывать. Верно? И коллеги мои просят: не оставляй, Маша, без куска хлеба. А потом в театре – в любом – некоторые спектакли идут на одной сцене лет по 20. Сколько лет мой коллега Женя Филатов выходит в спектакле «Малыш и Карлсон»? Лет 20 он играет. Это непросто – искать новые краски, быть интересным зрителям.

Поэтому отказываться от работы не вижу смысла. И хотя я не привыкла плыть по течению, всё­таки доверяю судьбе, и если судьба ведёт меня и предлагает быть в этом, то пусть так и будет. И потом, это смотрят люди, смотрит вся страна, значит, интересно. Серия­то каждый раз новая. Так что я благодарна судьбе, что имею возможность вот так стабильно работать, и в театре у меня всё стабильно, вообще, в жизни как мне кажется, у меня всё стабильно.

– А почему вы в «Тайнах следствия» не поёте и не играете на гитаре? Новая краска была бы!

– Гитару я взяла в руки два года назад, когда случилась пандемия, и решила учиться игре. А петь? Ну, я пою в театре в спектакле. А теперь придумала ещё вот эти творческие вечера, на которых с большой радостью хотела бы видеть зрителей. Приглашаю в театр на мои творческие встречи, и от всей души желаю вашим читателям здоровья, веры и надежды в лучшее! Любите театр, приходите в наш театр!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА