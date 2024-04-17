Главное – оправдать доверие жителей Романовки!

В преддверии Дня местного самоуправления на вопросы нашего корреспондента ответил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, председатель совета депутатов, глава администрации Романовского сельского поселения Сергей Беляков.

– Сергей Владимирович, согласитесь, что для исполнения возложенных на вас обязанностей необходим соответствующий уровень профессиональных знаний и управленческих навыков…

– Думаю, что вряд ли уместно здесь и сейчас заниматься самооценкой, но раз вы спрашиваете, отвечаю. После средней школы я окончил сельскохозяйственный техникум в Костромской области, позже – Ленинградский сельскохозяйственный институт и Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В посёлок Романовка я приехал в 1986 году. Здесь создал семью, здесь родились мои дети. 8 лет был руководителем совхоза «Романовка». Мне предложили занять должность главы администрации Романовской волости, и я согласился.

Это было время кардинальных перемен в стране. В 2003 году вышел Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в стране и определяющий государственные гарантии его осуществления. Мы положительно встретили эти судьбоносные преобразования.

Я и мои коллеги (всего 10 человек) ещё не имели в те времена достаточного опыта в проведении выборных кампаний, и всё-таки мы добились успехов в своих избирательных округах. Считаю, что достижению успеха способствовала слаженная работа всей нашей команды, т.е. работа и совета депутатов, и администрации.

– Не стал ли приобретённый тогда опыт залогом того, что вы успешно совмещаете административное управление поселением с руководством депутатским корпусом?

– Безусловно, мне это помогает. Прежде всего – в плане ответственности за принятые решения, за выполненную работу. Администрация и совет депутатов в равной степени отвечают за успехи и неудачи. С моей точки зрения, это главный посыл для повышения эффективности работы местного самоуправления.

Также я вижу положительный опыт соседей – и не только в районе и области, но и общаясь с коллегами из других регионов Российской Федерации, которые подают пример достойной работы и стремительного развития. Там, где закон позволяет совмещать руководство исполнительной и законодательной ветвями власти, работа ведётся слаженно, между депутатами и администрацией практически не возникает разногласий, что благотворно сказывается на жизни людей.

– Наша беседа проходит в преддверии отмечаемого в России Дня местного самоуправления. Что вы, как «ветеран» управленческой деятельности, возглавляющий Романовское поселение вот уже много лет, считаете залогом успешной работы местной власти?

– Здесь я бы выделил три основных момента. Прежде всего, необходимо предоставлять муниципальным образованиям ту самостоятельность, которую они в силах потянуть. Поясню: есть муниципальные образования, у которых, по разным причинам, – ограниченный бюджет, отсутствие квалифицированных сотрудников и так далее, – нет возможности исполнять полномочия, предписанные федеральным законом. Но есть и такие, кому предписанные рамки полномочий просто тесны, и они готовы к большему. Таким образом, необходим индивидуальный подход к вопросу предоставления полномочий муниципалитетам. Я – за большую самостоятельность местной власти. Второй момент – это самодостаточность местного самоуправления. Сегодня, на мой взгляд, назрела необходимость пересмотра нормативов отчислений в «вышестоящие» бюджеты. Необходимо, чтобы средства, которые направляются в областной и федеральный бюджеты, в большей степени оставались на местах.

Конечно, являясь, как и большинство муниципальных образований и района, и области, дотационным, Романовское поселение участвует во множестве региональных и федеральных программ, и основное пополнение бюджета происходит как раз за счёт выделяемых средств на реализацию социально значимых проектов. Получается довольно громоздкая система перераспределения средств, работу которой, на мой взгляд, необходимо скорректировать в плане укрепления самодостаточности муниципалитетов.

И наконец, то, что, собственно, и является самоуправлением, – вовлечение в активную общественную жизнь широких слоев населения. К настоящему времени на уровне регионального правительства приняты замечательные законы, направленные как раз на привлечение граждан к местному самоуправлению, – о старостах, молодежных и волонтерских формированиях, ветеранских организациях и многих других общественных объединениях. Нам необходимо развивать народные институты, уходить от формализма в этом деле, добиваться реальной работы.

– Как вы осуществляете коммуникацию с местным населением?

– Сегодня, к сожалению, общение с населением в значительной степени ведётся через социальные сети – это примета времени. Я провожу очень много очных встреч с нашими жителями и всегда с огорчением замечаю, что на них приходит всё меньше народу. Зато в сети Интернет бушуют страсти, негативные комментарии строчат люди, которые на встрече даже не были и, соответственно, не владеют вопросом. Разумеется, мы всегда оперативно отслеживаем информацию, появляющуюся в социальных сетях и касающуюся нашего поселения, но живое общение считаю гораздо более эффективным механизмом взаимодействия местных жителей с муниципальными властями. Мой главный принцип работы – слышать жителей. Я знаю, что у нас в поселении самые замечательные, трудолюбивые, инициативные, ответственные жители. Это наше главное богатство.

– Мы с вами встречаемся не в первый раз. Мне уже доводилось писать о вашем новом прекрасном парке, о храме Святого Благоверного князя Александра Невского, о ремонте фасада ДК «Свеча» и прилегающей к нему площади, о вашем чудном стадионе, об обустройстве территории вдоль Дороги жизни, о том, что в Романовском поселении произошёл настоящий прорыв в сфере жилищной политики, т.е. все жители ветхого и аварийного жилья из Углово, Корнево и Лепсари переселены в новые благоустроенные квартиры… Но ведь не работой единой жив Сергей Беляков? Расскажите о своей непреходящей любви к окружающей вас природе.

– Любовь к природе, а особенно к рыбалке, мне привил отец. С детских лет я, как говорится, – «на воде…». И сейчас, когда выдаётся минутка, я с удовольствием езжу на рыбалку. Это мне доставляет большое удовольствие. Да и не один я такой… Кстати, я являюсь инициатором и организатором проведения зимних соревнований по подлёдному лову. В этом году мы провели юбилейный, уже 15-й по счёту, зимний фестиваль на озере Волоярви. Фестиваль полюбился не только нашим жителям, но и многим любителям подлёдного лова из Ленинградской области. Я горд тем, что являюсь главным судьёй этих соревнований!

– Сейчас, оглядываясь назад, что вспоминается?

– Во главу угла я, конечно же, ставлю интересы жителей. Перед ними я ответственен в первую очередь.

Я помню времена, когда мы принимали первый бюджет поселения… Представьте себе, он тогда составлял всего лишь 13 миллионов рублей! И всё-таки мы все вместе, работая не за страх, а за совесть, делали для людей всё, что могли. Сейчас, участвуя во многих федеральных, региональных, районных программах, мы повышаем уровень жизни наших жителей. С 2019 года принимаем активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды на территории Ленинградской области», совместными усилиями были реализованы многие объекты, которые пользуются огромнейшим спросом у жителей поселения и не только. Совместная работа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с жителями поселения находит отклик в людских сердцах. Сейчас жители стали более активными и, участвуя в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств на 2025 год, мы заняли третье место в Ленинградской области, а это значит, что мы будем претендовать на получение финансирования наших предложений по благоустройству нашей малой родины.

Я уверен, что руководитель поселения должен жить на территории, вверенной ему. Он обязан знать чаяния людей и жить ими.

– Что, на ваш взгляд, мешает ускоренному развитию?

– Развитие поселения осуществляется по утверждённому Генеральному плану. Он устремлён в будущее. Сдерживает наше развитие транспортная доступность. Наверняка все знают о том, как трудно проехать по Дороге жизни, а особенно в дачный сезон. Десятки тысяч машин летом едут на Ладогу и обратно. А в выходные дни у нас просто катастрофа на дороге. Но надежда есть. Наш президент утвердил Концепцию прохождения Кольцевой автодороги № 2 в том числе и в границах Романовского поселения. Определены сроки начала строительства и его окончания. Надеюсь, что в течение пяти лет нас ждёт в связи с этим бурное развитие.

– Чувствуете ли вы поддержку властей предержащих областного и районного уровня?

– Отношения у нас деловые. Мы продолжаем активно поддерживать друг друга, реализуя крупные и локальные проекты. Я искренне благодарен за ответственный и неравнодушный подход в реализации наших основных задач.

– Ну что ж, осталось лишь поздравить вас и ваших коллег с наступающим праздником…

– Могу уверенно сказать, что до 90-х годов прошлого века в нашей стране почти не было органов местного самоуправления… А сейчас они ближе всего к людям, которые идут к нам с любыми беспокоящими их проблемами. И мы стараемся гражданам помочь. Мы живём с ними на одной земле.

Пользуясь случаем, поздравляю всех муниципальных служащих Всеволожского района с профессиональным праздником. Желаю успехов, благополучия, успешной работы для общего блага. У многих из нас в сентябре предстоят очередные выборы. Желаю, конечно же, достойно выступить в предвыборных кампаниях. Надеюсь, что все мы оправдаем высокое доверие Президента РФ, оказанное нам на Съезде работников местного самоуправления, состоявшемся в январе текущего года в Москве.

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА