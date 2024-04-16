Ансамбль «Узорица» из Всеволожского района победил во Всероссийском патриотическом конкурсе

В Санкт-Петербургском в Доме офицеров западного военного округа 8 и 9 апреля проходил IX Всероссийский патриотический проект «Сыны и дочери Отечества». Творческие мероприятия реализуются при поддержке Министерства обороны РФ.

Как сообщают организаторы, проект включает в себя 5 специализированных конкурсов в очном формате и 5 – в дистанционном формате. Среди конкурсных направлений: смотр строя и песни, вокальное, танцевальное, театральное и инструментальное искусство. В этом году конкурс охватывает 11 городов-участников.

Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» ДДЮТ Всеволожского района принял участие в конкурсе вокального искусства и одержал уверенную победу. Все солисты коллектива были награждены золотыми дипломами конкурса с присвоением звания лауреат 1 степени. Сам ансамбль завоевал золотой диплом гран-при конкурса и был приглашён на заключительный этап «Марш Победителей!», который состоится в Москве.