Работники культуры Всеволожского района отметили профессиональный праздник

Работники культуры Всеволожского района по доброй многолетней традиции – отмечать свой профессиональный праздник в каком-либо историко-культурном месте Ленинградской области – в сопровождении профессионального экскурсовода преодолели сотню километров и оказались в сказочном месте – усадьбе Марьино, расположенной в деревне Андрианово Тосненского района.

И хотя эта увлекательная поездка прошла через неделю от времени официального праздника – это нисколько не повлияло на настроение собравшихся.

Скажем несколько слов о богатой истории этого мемориального места. Строительство дворцово-паркового ансамбля между деревнями Андрианово и Тарасово на берегу реки Тосна началось в 1726 году. Названа усадьба в честь её первой владелицы Марии Яковлевны Строгановой, которая получила имение в наследство от своего покойного супруга, крупного землевладельца и промышленника. А уже в начале XIX века усадьба перешла в собственность графини Софьи Владимировны Строгановой, которая решила перестроить довольно скромный усадебный дом, сделав его в популярном тогда стиле классицизма, чтобы у приезжающих гостей не оставалось сомнений в богатстве и любви к роскоши у его владельцев.

Дворец, который мы видим сейчас, был построен по проекту выдающегося архитектора Андрея Воронихина, того самого, который в своё время был крепостным у Строгановых и по чьему проекту был построен в Петербурге Казанский собор.

Но вернёмся на торжество, которое после содержательной экскурсии по территории усадьбы открыла начальник отдела культуры администрации района Дарья Воробьёва:

– Для меня большая честь лично поприветствовать и поздравить вас с профессиональным праздником. Пользуясь случаем, я также поздравляю вас от лица администрации Всеволожского района. Вы своим творчеством и любовью к своей профессии зажигаете сердца, создаёте праздник, открываете заветные двери в мир прекрасного, учите любить и радоваться каждому дню. Вы – творческие работники – открываете людям мир прекрасного, делаете жизнь людей лучше. Везде, где нужен праздник, там всегда появляется работник культуры. И труд этих людей не остаётся без заслуженной оценки руководства района, города и общества.

Благодарностью ЗакСа ЛО за большой вклад в развитие культуры Всеволожского района и многолетний добросовестный труд была награждена преподаватель Колтушской детской школы искусств Светлана Коныгина.

Почётной грамотой Главы администрации района были награждены: руководитель кружка Дома культуры им. Н.М. Чекалова Анна Анисимова и руководитель студии Колтушской централизованной клубной системы Вера Митрофанова.

Благодарностью Главы администрации района отмечены: Ольга Шумилова, Сергей Чернышов, Татьяна Кобзина, Андрей Базылев, Виктория Серватичук, Кристина Сысоева, Елена Чернова, Лариса Логинова, Алёна Савченко, Ольга Глебова, Ольга Карачкова, Елена Фатеева, Татьяна Сапельник, Анастасия Черноярова, Наталья Игнатенкова и Ксения Беспалова.

Благодарственные письма Главы администрации района получили: Альберт Асадуллин, Людмила Мокеева, Оксана Стадник, Дмитрий Звонарёв и Валентина Пономарёва.

Настроение у работников культуры в этот день было приподнятое, чему способствовали тёплая солнечная погода, замечательное исполнение классических произведений струнным квартетом «Людвиг» и стихи всеволожского поэта Владимира Шемшученко.

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Алекса АНДРЕЕВА