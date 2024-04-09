Во Всеволожском районе прошел хореографический конкурс «Звездная мозаика»

В Доме культуры поселка имени Морозова прошёл хореографический конкурс среди коллективов Всеволожского района.

Фойе, где проходило мероприятие, кипело как гигантский улей. Творческие коллективы репетировали номера. Разодетые в пестрые костюмы, актеры старались за несколько минут до выступления отточить последние движения. В гримерках было шумно и многолюдно. Юные артисты наводили марафет. Зал был полон. Родители пришли поддержать выступающих детей. Организатором мероприятия выступи Дворец детского и юношеского творчества Всеволожского района.

– В этом году очень много новых участников, – говорит педагог-организатор ДДЮТ и ведущая конкурса Ольга Сергеева. – Ну а те, кто принимал участие в состязании раньше, повзрослели, прибавили опыта и увереннее выходят на сцену. Хореография – один из моих любимых жанров искусства, поэтому к мероприятию всегда готовлюсь с трепетом и небольшим волнением. У меня дочь занимается в образцовом хореографическом ансамбле «Надежда». У неё очень интересная «гастрольная» жизнь. Сегодня важно организовать досуг детей. Вместо того чтобы сидеть в телефоне, детям надо тратить время с пользой – активно, полезно, ярко и с удовольствием.

– Любой выход на сцену для наших ребят большой праздник, – считает руководитель танцевальной школы «Kids» Осельковской СОШ Юлия Рыбкина. Заметно, как педагог «горит» искусством танца и хочет зажечь эту страсть в своих учениках. – Сегодня на суд жюри мы представим композицию «Звонкие сны». В нашем коллективе все дети – талантливые. Пускай у них не всё ещё получается, но моя задача – раскрыть их творческий потенциал. Талант должен быть, хоть маленький, хоть едва заметный. Главная задача наставников и руководителей – увидеть эту одаренность и поддержать. Когда-то известный поэт и литературовед Лев Озеров написал фразу, ставшую крылатой: «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами».

– В танце заложена душа, – считает руководитель образцового ансамбля «Фейерверк» из поселка имени Морозова Андрей Карпенков. – Небольшая крупинка может стать маленьким росточком таланта. Не зря говорят: искра малая, зато пламя большое. Технически всё можно наработать. Но если нет огня в сердце, то ни одно движение не будет красочным.

– Сегодня на конкурсе представлено 44 танцевальных коллектива, – говорит заместитель директора по воспитательной работе Алексей Шадрин. – Такие мероприятия позволяют развивать таланты. Благодаря конкурсу ребята получат большой сценический опыт, научатся конкурировать с разными коллективами. Ну и главный приз таких мероприятий – аплодисменты зрителей.

– В первую очередь сегодня я буду руководствоваться музыкальностью поставленных номеров, – рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей» член жюри, ведущий солист ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, педагог высшей квалификационной категории Игорь Тарасенко. – Дети должны уметь слушать и слышать музыку. Во-вторых, важная составляющая любого танца – поведение детей на сцене. В-третьих, коллектив должен суметь передать мысль танца. Считаю, что как архитектор работает с хореографией тел в пространстве, так хореограф выстраивает архитектуру тел в своей постановке. И ещё, танцуя, дети должны улыбаться искренне, от души. К сожалению, некоторые коллективы с этой задачей не справились.

Как подчеркнул собеседник, любое дарование можно сравнить с нежным ростком, который необходимо кропотливо выращивать, поливать и удобрять, чтобы вырос прекрасный и неповторимый цветок.

– Это дело очень непростое, – считает Тарасенко. – А уж сделать танцевальный номер ярким и интересным и вовсе способны немногие. Наблюдая за коллективами Всеволожского района, отмечу, что их уровень растёт. Люблю открывать для себя на таких конкурсах новые постановки и новых хореографов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Светланы УСИК