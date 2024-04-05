Сертоловский вокальный ансамбль «Канцона» отметил 20-летний юбилей

На сцене конференц-зала сертоловского МФЦ состоялся отчётный концерт народного коллектива – городского вокального ансамбля «Канцона». Мероприятие было посвящено 20-летнему юбилею коллектива и прошло под названием «Песня собирает друзей».

Отчётный концерт так назван не случайно. Слушая прекрасные песни в исполнении солисток ансамбля, люди становятся ближе друг к другу. А от вокалиста зависит многое. Он может найти в произведении такие краски, такой подтекст, которые значительно обогатят песню.

Вокальный ансамбль «Канцона» основан 1 января 2004 года. Участниками квартета являются преподаватели Сертоловской детской школы искусств Марина Халаджиева, Надежда Темежникова, Мария Завьялова, учитель пения сертоловской гимназии Ольга Лебедева, Светлана Поплаухина (15 лет являлась участницей ансамбля), которые имеют профессиональные навыки в области музыки.

Когда создавался народный ансамбль «Канцона», основной задачей его деятельности было привлечение жителей города к самодеятельному песенному творчеству, формирование позитивных творческих достижений, развитие качества вокала, музыкальности, дикции, пропаганда классической музыки среди сертоловчан. Вокальный ансамбль «Канцона» на протяжении многих лет является активным участником городских мероприятий, таких как: День города, День Победы, День прорыва и полного освобождения от блокады Ленинграда, День матери, День защитника Отечества, День России, День связиста, День артиллериста, Гуляй, Масленица и многих других.

12 лет назад коллективу было присвоено звание «Народный». Это звание подтверждалось трижды – в 2015, 2018 и 2021 годах.

Вокальный ансамбль «Канцона» – неоднократный лауреат Всероссийских, международных, городских и районных конкурсов и фестивалей. В 2017 году народный самодеятельный коллектив «Канцона» стал лауреатом II степени во Всероссийском конкурсе-фестивале народных культур «Малахитовая шкатулка», он неоднократный лауреат фестиваля-конкурса хоров, вокальных ансамблей и солистов «Славься, Отечество!», в 2017 году стал лауреатом I степени этого фестиваля. Награжден дипломом за участие в районном фестивале «Мы здесь живем, чтоб сказку сделать былью». В 2014 году коллектив занял 2-е место во II Международном открытом конкурсе фестивале «Петербургский стиль». В 2021 году коллектив вновь стал лауреатом II степени в Международном конкурсе народного и музыкально-художественного творчества «Малахитовая шкатулка». В 2022 году получил звание лауреата II степени областного конкурса «Славься, Отечество».

В программе концерта звучат хорошо известные песни из репертуара советских поэтов и композиторов. Для артиста важно, когда в его юбилей собираются в зале все, кто любит его творчество, и действительно зал был полон поклонников. Благодаря дружественной обстановке и душевным песням гости праздника чувствовали себя как дома среди добрых друзей.

Петр КУРГАНСКИЙ

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