Задачи, поставленные командованием, будут решены!

Согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на срочную военную службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Несмотря на горячую призывную пору, военный комиссар г. Всеволожска и Всеволожского района Андрей МИНЯЕВ ответил на вопросы «В.в.».

– Андрей Рудольфович, вы в районе сравнительно недавно. Давайте знакомиться…

– Родился 13 ноября 1963 года в г. Северодвинске Архангельской области. После окончания средней школы поступил в Нахимовское военно-морское училище, в 1981 году окончил его и поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола на штурманский факультет в Ленинграде. После окончания учебы в 1986 году направлен для дальнейшего прохождения службы на Тихоокеанский флот. На Камчатке проходил службу в должностях от командира группы штурманской боевой части до старшего помощника командира корабля. Стаж службы в плавсоставе составил 13 лет. В 1998 году демобилизовался и прибыл на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. Работал в народном хозяйстве. С 2018 года работаю в военном комиссариате г. Всеволожска и Всеволожского района. Военным комиссаром назначен в начале января текущего года.

– Как прошёл осенний призыв в ряды Вооружённых сил?

– В основном – по плану. Но были и некоторые особенности. Ни для кого не секрет, что молодые люди пребывали в это время под влиянием информационного воздействия социальных сетей, направленного на создание в обществе панических настроений. В интернете распространялись сообщения, дискредитирующие мероприятия призывной кампании. Основной упор наши недоброжелатели делали на лживые сообщения о направлении призванных военнослужащих в зону Специальной военной операции. Несмотря на многочисленные попытки сорвать осенний призыв, этого не произошло. Молодые люди без особых колебаний пошли выполнять свой гражданский долг.

Наши сотрудники совместно с местными органами власти обеспечили безопасность призывников и успешно выполнили мероприятия осеннего призыва. Около четырёхсот юношей были отправлены к месту службы в воинские части Ленинградской области. Причём ни один из них не был отправлен в места проведения Специальной военной операции. Особенностью прошедшего призыва стало направление многих в научные роты.

– Стартовал весенний призыв. Он согласно законодательству Российской Федерации будет проходить с 1 апреля по 15 июля текущего года…

– Сейчас много говорят об увеличении срока службы по призыву. Ответственно заявляю, что срок службы по призыву останется неизменным. Как и ранее, он составит 1 год. Отправка молодых людей со сборных пунктов начнётся с 15 апреля. Большинство призывников Всеволожского района, около трёхсот человек, будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.

Обязан проинформировать наших будущих призывников, что с 1 января 2024 года верхний предел призывного возраста повышен до 30 лет. Связано это с тем, что среди граждан, которых военные комиссариаты ежегодно снимали с воинского учёта по достижении 27-летнего возраста, около 60% составляли граждане, не прошедшие военную службу, так как получали образование. При этом многие из этой категории граждан желали пройти воинскую службу по призыву. Теперь эта возможность у них появилась.

Также следует отметить, что призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые имеют профессиональное образование и жизненный опыт.

– Что бы вы пожелали нашим будущим воинам?

– В первую очередь отменного здоровья и благополучия. С честью исполнить свой гражданский долг. Являться в военный комиссариат в установленные сроки. Тем же, у кого есть желание служить в конкретных войсках, тем более мы это рекомендуем, при направлении в определённые виды и рода войск призывная комиссия, конечно же, старается принимать во внимание желания призывников и личные качества молодого человека. Это главное, что учитывается при комплектации призывных команд. Повторюсь, все наши призывники из всех 19 городских и сельских поселений будут служить в пределах Ленинградского военного округа.

– Как идёт набор военнослужащих на службу по контракту?

– В нашем военном комиссариате предусмотрено отделение, сотрудники которого занимаются именно этой работой. Могу сказать, граждане проявляют патриотизм, активно изъявляя желание поступить на военную службу в ВС РФ по контракту. Им предоставляются определенные льготы и значительные денежные выплаты.

– Какое настроение у вас в преддверии Дня сотрудников военных комиссариатов, который будет отмечаться 8 апреля?

– Настроение боевое. Мы, как всегда, будем на рабочем месте. Призыв в России в целом и в нашем районе в частности обеспечивают добросовестные работники: это офицеры, прапорщики и солдаты, медицинские работники, гражданские служащие. И потому мы, конечно же, их всех поздравим! Они заслуживают самых добрых слов. Многие граждане даже не представляют, скольких трудов стоит нашим сотрудникам просто оповестить допризывников и призывников о тех или иных проводимых военным комиссариатом мероприятиях по осуществлению плана по призыву. И мы, соответственно, будем работать и решать задачи, поставленные перед нами командованием. И они будут решены!

– Что бы вы хотели пожелать молодым людям?

– Главное – не бояться трудностей! Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации – это долг, честь и почётная обязанность!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА