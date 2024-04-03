Во Всеволожском районе прошел фестиваль детской эстрадной песни «Ладожская звездочка»

В стенах Дома культуры поселка им. Морозова прошёл 23-й Открытый конкурс-фестиваль детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка». Праздник творчества собрал около 60 участников со всей Ленинградской области, и каждый из них принёс в этот вечер частичку своей души.

На сцене развернулся настоящий бой талантов! Каждое выступление было уникальным, эмоциональным и захватывающим. Хочется сказать огромное спасибо каждому участнику! Вы были неподражаемы! Вы настоящие звёзды, и ваше участие сделало этот день по-настоящему незабываемым!

Все участники конкурса получили дипломы и памятные призы. Специальными призом жюри за высокое исполнительское мастерство был награжден Иван Крылов. А обладателем Гран-при конкурса стала Елизавета Петрова.

От всей души поздравляем победителей и призёров конкурса! Благодарим всех, кто поддерживал участников своими аплодисментами и тёплыми словами. С нетерпением ждём встречи на следующей «Ладожской Звездочке»! Пусть ваш талант сияет ярко и дарит радость всем вокруг!

Фото Антона ЛЯПИНА