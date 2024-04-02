Во Всеволожске поставили спектакль по пьесе А. Островского

Свой красивый пятидесятилетний юбилей Всеволожский народный драматический театр отметил дебютной постановкой по пьесе А. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» на главной сцене городского Центра культуры и досуга, при впечатляющем количестве зрителей. По случаю большой даты были напечатаны яркие пригласительные билеты – поклонники театра наверняка сохранят их на долгие годы, чтобы время от времени вспоминать игру любимых актеров, прекрасные костюмы и выразительные декорации.

Главный режиссер, заслуженный работник культуры РФ Ирина Троицкая, как всегда, постаралась привлечь к постановке как можно больше актеров, этот важный психологический момент обязательно учитывается ею при выборе спектакля. Актеры должны иметь роли – это основное условие стабильного существования труппы. 30 марта играли хорошо известные и популярные у поклонников актеры, а в небольших эпизодах постоянные зрители увидели новых актрис – Ирину Швецову и Алёну Телепко.

У этой пьесы А.Н. Островского большая драматургическая история. Она шла на разных сценах и, как правило, с неизменным успехом. Всеволожск не стал исключением – благодарные зрители рукоплескали актерам, которые играли, как всегда, с полной самоотдачей, от всей души.

Избранные сцены из знаменитой пьесы русского драматурга разыгрываются на нашей сцене в течение суток в яблоневом саду. Яблоки упоминаются в разговорах персонажей и время от времени – красные, наливные – появляются в их руках, связывая воедино нити сюжета – любовную и деловую. В яблоневом саду зарождается любовь между молодыми героями, из-за кражи яблок появляется в доме такой значимый персонаж, как унтер Грознов.

Сама пьеса навеяна настроениями, свойственными российскому обществу 60-х годов позапрошлого века. Платон Зыбкин, представитель нового поколения «с образованием», с высокими нравственными идеалами, ради денег нанимается на службу к богатому купцу Амосу Барабошеву. Моральные максимы молодого человека чужды тем людям, с которыми он вынужден общаться, они вызывают у них открытую насмешку и непонимание. Этот положительный герой чем-то напоминает Чацкого в комедии Грибоедова «Горе от ума». Давид Дзидзигури постарался передать чувства, свойственные его персонажу, – гордость, порядочность, нравственную стойкость.

В роли купца органично смотрелся Николай Кожицев, а прекрасный сценический дуэт дополнил Станислав Беганский (приказчик Мухояров). Эти двое, любители легкой наживы и праздной жизни, предлагают Зыбкину нечистоплотную сделку, но наталкиваются на категоричный отказ. Конфликт углубляется, когда становится известно, что он влюблен в дочь Барабошева.

Мавру Тарасовну, мать Амоса Панфиловича, очень убедительно сыграла Елена Прокофьева, одна из самых зрелых и опытных актрис театра. Властный характер героини, похоже, унаследовала внучка, роль которой была доверена Анастасии Манаевой. Поликсена, полюбив Платона, идёт наперекор своей семье, демонстрируя решительность, смелость и непокорность. Понятно, что этот любовный союз вряд ли увенчается законным браком, но тут в дело вмешивается своего рода «бог из машины», совсем как в древнегреческой драме, – нянька Филицата. Она-то и помогает молодым обрести счастье. Эту роль исполнила Тамара Зубарева, блеснув не только драматическим талантом, но и хореографическими способностями.

Хранительница всех семейных тайн Барабошевых, Филицата узнает, что в Москву приехал Сила Грознов, с которым у старшей хозяйки в молодости был роман, и приводит его «унтером» в купеческий дом. А тот много лет назад связал Мавру Тарасовну страшной клятвой, которую она под страхом смерти должна исполнить по первому его требованию. В роли унтера Грознова зрители увидели художника-постановщика, ну и, конечно, прекрасного актера Александра Маркина, который, к слову сказать, не очень часто радует нас своим талантом.

Драматический конфликт, завязавшийся в начале пьесы, при содействии умной и находчивой няньки, которая очень любит Поликсену, приходит в финале к комедийной развязке: встреча бывших влюбленных открывает дорогу к браку Платона и Поликсены. Старшая пара, кажется, тоже возобновит свои отношения.

Каждый персонаж постановки надолго запомнится зрителям. Отметим выразительную игру Александра Солохина (садовник Глеб Меркулыч) и Марину Лихотникову (мать Платона, Пелагея Григорьевна), которая хоть и недавно пришла в театральный коллектив, но уже хорошо вписалась в него.

Спектакль завершился на эмоциональном подъёме, с хорошим настроением, длительными аплодисментами, криками «браво» и… неожиданным подарком, который подготовили для народного театра сотрудники Всеволожского ЦКД во главе с директором Людмилой Горобий.

Были, конечно, поздравления и награды – Почетный диплом от областного Законодательного собрания, Почётная грамота Главы администрации города Всеволожска – Ирине Троицкой, Благодарность Главы администрации города Всеволожска – Александру Маркину.

Спектакль совсем новый, его ещё необходимо «обкатать» и отшлифовать, возможно, иногда будут замены в актерском составе. Это нормальный творческий процесс. Следующая постановка спектакля намечена на 18 мая.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Александра РУСИНОВА