Всеволожскому народному драматическому театру – 50!

Всеволожск по-своему уникален: здесь театр был, кажется, всегда: театрализованные представления устраивались ещё в имении Всеволожских, куда съезжались многочисленные гости. В конце XIX века эти аристократы-меценаты построили в дачном посёлке под Петербургом деревянный летний театр с прекрасной акустикой, в котором играли как столичные артисты, так и обычные отдыхающие. Репертуар был самый разнообразный, но классику чтили особенно: в 1909 году, к примеру, дважды ставили Островского – «На бойком месте» и «Женитьбу Белугина».

После Октябрьской революции во Всеволожске появился свой народный театр, точнее, драматический кружок. Основателем и бессменным его руководителем был Н.А. Константинов. Существовал он долго: в 1940 году коллектив отметил своё двадцатилетие. Перед самой войной в народном театре играли 28 человек. В репертуаре, кроме советских пьес, были Шекспир, Мольер, Гоголь и, конечно же, Островский.

Правопреемницей константиновского драмкружка стала театральная студия «Мавр» в новом Доме культуры, построенном уже после войны, в 1959 году. Основателем её был Владимир Давыдович Шерман, он возглавлял коллектив до 1965 года. После него три года работала Людмила Александровна Корнилова, затем, с 1968 по 1974 год, режиссером была Наталья Васильевна Вербинина.

Любовь Николаевна Ковалева возглавляла коллектив с 1974 по 1983 год, при ней, в 1974 году, театр получил звание Народного за постановку спектакля по пьесе А.Н. Островского «Без вины виноватые». С этой даты и ведётся отсчёт – 50 лет.

Режиссерскую эстафетную палочку в 1985 году подхватила выпускница отделения «Режиссура драмы» актерско-режиссерского факультета Ленинградского института культуры и искусств Ирина Троицкая. С тех самых пор она не выпускает эту палочку из своих рук. Работает Ирина Анатольевна в творческом союзе со своим супругом Александром Ивановичем Маркиным – он и художник-постановщик, и актер, на нем лежит вся непростая и хлопотная техническая часть работы театра.

Всеволожский народный драматический театр имеет множество наград на профессиональных конкурсах. В 2012 году режиссер Всеволожского народного драматического театра Ирина Анатольевна Троицкая за многолетний творческий труд, большой личный вклад в развитие самодеятельного народного искусства была награждена Почетной грамотой Комитета по культуре Правительства Ленинградской области, а в 2003 году – нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». В 2011 году И.А. Троицкой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Это признание её профессиональных заслуг.

26 марта 2024 года на очередном заседании совета депутатов г. Всеволожска было единогласно принято решение о награждении Почётным дипломом Совета депутатов народного самодеятельного коллектива «Всеволожский народный драматический театр» муниципального автономного учреждения «Всеволожский Центр культуры и досуга».