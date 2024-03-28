Юные кинематографисты из Вартемяг примут участие в кинофестивале

Воспитанники студии анимации и кино «Вартемяги» отправили свою новую работу на фестиваль «Кинорыбка». Ребята отсняли пятиминутную короткометражку «Свет перемен», вдохновившись притчей «Осёл и колодец».

Съемками игрового кино на притчи ребята занимаются третий год под руководством педагога «Центра детского творчества «Солнечный» г. Рыбинска Аллы Котовой. Бесплатные очные и заочные занятия с кинематографистами из Вартемяг проводятся в рамках образовательно-фестивального медиа-проекта для школьников «Руками детей: Киноальманах «Простые истины».

Ранее ребята сняли короткометражки «Слепая» и «Перемена». Работу над новым проектом школьники закончили в марте, ознакомиться с фильмами можно в группе «Студия анимации и кино «Вартемяги».