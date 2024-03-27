Во Всеволожске пройдет ежегодный весенний театральный фестиваль

Театральный фестиваль Государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна» стартует 6 апреля. На сцене Всеволожского центра культуры и досуга будет поставлено девять спектаклей как для взрослых, так и для детей.

Выдача пригласительных билетов стартует 1 апреля в кассе Всеволожского ЦКД (г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 110), по будним дням с 14.00 до 19.00, по субботам с 14.00 до 18.00. Телефон для справок: 8 (813 70) 23-633 / 46-791.

Афиша фестиваля:

6 апреля в 17.00 состоится открытие фестиваля. Драматический театр «На Литейном» покажет комедию «С новым счастьем!», возрастное ограничение 16+

7 апреля в 12.00 Санкт-Петербургский государственный театр кукол «Бродячая собачка» поставит куклоунаду по произведению Корея Чуковского «Тараканище», возрастное ограничение 4+

9 апреля в 19.00 Драматический театр «На Литейном» ставит спектакль по произведениям Александра Пушкина «Пушкин. Дорожные истории», возрастное ограничение 12+

10 апреля в 19.00 Драматический театр «На Васильевском» покажет лирическую комедию «Последний троллейбус», возрастное ограничение 16+

12 апреля в 17.00 Санкт-Петербургский театр мюзикла и комедии «Алеко» поставит музыкальную сказку «Сказка о Попе и работнике его Балде», возрастное ограничение 6+

14 апреля в 12.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» поставит детскую сказку «Ванюша», возрастное ограничение 6+

14 апреля в 18.00 Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» покажет трагикомедию «Очень простая история», возрастное ограничение 16+

16 апреля в 19.00 Драматический театр «Комедианты» покажет драматический вестерн «О мышах и людях», возрастное ограничение 16+

17 апреля в 19.00 Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» г. Выборг ставит трагикомедию по рассказам А. Гутина и Э. Севелы «Легенда маленького городка», возрастное ограничение 16+

20 апреля в 17.00 состоится закрытие фестиваля. Народная артистка России Анна Ковальчук проведёт творческую встречу, возрастное ограничение 14+