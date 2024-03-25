В Агалатово отметили праздник карельской культуры «Калевала»

21 марта Агалатовская школа искусств собрала друзей на праздник карельской культуры «Калевала». Это национальный эпос, созданный на основе творчества народов, проживавших на территории нынешней Республики Карелия. Название «Калевала» он получил, возможно, потому, что суффикс «ла» означает место жительства, так что Kalevala – это территория обитания мифологического родоначальника богатырей Вяйнямёйнена, Ильмаринена, Лемминкяйнена по имени Калева.

Открывая мероприятие, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Андрей Панов зачитал приветственный адрес председателя комитета Лиры Бурак к организаторам и гостям праздника и высоко оценил их работу по сохранению исконных традиций народов Ленинградской области.

Много тёплых слов гостям праздника сказал председатель межрегиональной общественной организации «Карельское содружество», председатель Общественного совета Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, руководитель организационного комитета этнофестиваля «Земля Калевалы» Владимир Головачёв.

Руководитель Дома дружбы Ленинградской области Сергей Новожилов вручил грамоты за сохранение развитие культурного наследия коренных народов Ленинградской области организаторам и участникам культурной программы праздника.

Директор школы искусств Наталья Бородкина отметила, что Республика Карелия, близкий сосед Ленинградской области, вдохновляет красотой природы, историческими и культурными достопримечательностями. В школе искусств уделяется большое внимание сохранению и изучению отечественных культурных, исторических традиций, нематериального духовного наследия.

Для школы искусств связи с Карелией – не просто слова. Учащиеся с большим теплом вспоминают «Летнюю творческую мастерскую – 2019», которая была посвящена Карелии. Не менее значительными событиями в Агалатово в 2020 году стали персональная выставка декоративных панно «Лоскутная Калевала» – синтез знаний, умений и мастер-класс по лоскутному шитью председателя Ленинградского областного отделения Межрегиональной общественной организации по поддержке культурных, этнических и народных традиций «Карельское содружество» Марины Вениаминовны Ватагиной. В рамках конкурсной и научно-деловой программы XIV Международного этнофестиваля «Земля Калевалы – 2020», состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Агалатовской школой искусств и этой общественной организацией. Успехи школы искусств в изучении краеведения были высоко оценены правительством Ленинградской области. Не случайно проект «Лето с Калевалой» был признан лучшим социально значимым проектом в сфере культуры Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры».

В 2024 году в преддверии Международного дня экскурсовода в школе искусств для учащихся и гостей была организована экскурсия по выставке «Певчие земли Карелии. Путеводитель по миру Калевалы», которую провела Надежда Вячеславовна Андреева, заведующая Санкт-Петербургской библиотекой № 2 имени Д.А. Фурманова. На выставке можно было почитать различные варианты переводов «Калевалы», познакомиться с биографией этнографа Элиаса Лённрота, который заботливо собрал и записал этот эпос.

Погружение в знаменитый карело-финский эпос северных народов, приключения героев интересны и взрослым, и детям. При любой возможности мы с огромным интересом постигаем культуру наших соседей – народов Карелии. И в этот раз гостей праздника ожидала обширная культурная программа.

Художественная выставка «Калевала глазами детей» познакомила с живописными и скульптурными работами учащихся Агалатовской детской школы искусств.

Любители книги смогли полистать многочисленные издания карело-финского эпоса на выставке «Издания «Калевала» – сквозь века».

Интерактивная выставка-квест «Певчие земли Карелии. Путеводитель по миру Калевалы» помогла погрузиться в этот удивительный мир, наполненный приключениями и открытиями, приобщиться к культуре северных народов, природе и достопримечательностям Карелии.

Мастер-класс по кубовой набойке «Калевальский сувенир» познакомил с традиционным народным видом рукоделия.

В концертной программе праздника выступили детские театральные и хореографические коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прозвучали этнические песни на карельском и вепсском языках, наигрыши на кантеле, романсы и песни отечественных композиторов. Авторскую коллекцию одежды «Калевала» представил «Театр креативных индустрий Школы дизайна» Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

В фойе Агалатовской школы искусств до 31 марта проходит выставка работ Ольги Бондарь «Моя Калевала». Петербургская художница, преподаватель Агалатовской детской школы искусств, выпускница Художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, член Союза дизайнеров России Ольга Ивановна Бондарь на персональной выставке представила эскизы к серии картин по произведению карело-финского эпоса «Калевала», а также фото с оригиналов картин. Она много лет сотрудничала как театральный художник с театрами Санкт-Петербурга, Одессы, Иваново, Екатеринбурга, Одесской киностудией.

Живопись и графика Ольги Бондарь находятся в Государственном Русском музее, в собраниях музея декоративного искусства и музея театрального искусства Копенгагена, университета штата Коннектикут, парижского музея афиши и декоративного искусства, варшавского музея «Захедна», музея театрально-декоративного искусства немецкого города Оснабрюк, музея плакатного искусства финского города Лахти.

В стенах Агалатовской школы искусств свои персональные выставки представили профессиональные художники и мастера прикладного творчества Ленинградской области и Санкт-Петербурга Марина Ватагина, Людмила Жукова, Ирина Саган, фотохудожник Андрей Куликов.

Наталья БОРОДКИНА

Фото Татьяны АГАЕВОЙ