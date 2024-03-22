Народ без культуры – сирота!

В грядущий понедельник, 25 марта, свой профессиональный праздник будут отмечать талантливые, яркие, неравнодушные люди, которые не только трепетно хранят и обогащают культурное наследие нашей Родины, но и помогают каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни, делают её интереснее, красочнее, духовно богаче.

В преддверии Дня работника культуры на вопросы нашего корреспондента ответила начальник отдела культуры администрации района Дарья ВОРОБЬЁВА.

– Дарья Александровна, на территории Всеволожского района расположено 348 объектов культурного наследия, 52 объекта федерального значения, 196 – регионального значения, 2 – местного (муниципального) значения, 78 выявленных объектов и 20 выявленных археологических объектов. «Хозяйство» у вас более чем впечатляющее! Как справляетесь?

– Всё по плану. Мы работаем в рамках реализации муниципальных программ «Культура Всеволожского муниципального района», «Культура муниципального образования «Город Всеволожск» и, конечно же, поддерживаем все идеи, направленные на вовлечение молодёжи и подростков в культурно-социальную деятельность района. Для достижения этой наиважнейшей, на наш взгляд, цели в учреждениях культуры на 01.01.2024 года уже действуют 817 формирований, численность участников которых составляет 17 903 человек, в том числе 476 формирований для детей до 14 лет, в которых обучается 10 369 человек. При этом важнейшим направлением работы с молодёжью мы, естественно, вместе с нашими работниками библиотечной системы, в которую входят 29 наших библиотек, включая районную межпоселенческую библиотеку, – способствуем приобщению молодёжи к чтению. Только за прошедший год на комплектование книжных фондов библиотек из федерального и областного бюджетов было выделено 332 555, 56 рубля, на которые приобретено 3157 книг.

Все наши специалисты также проводят работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Основными мероприятиями в сфере культуры в этом направлении можно уверенно назвать: Всеволожский патриотический марафон военной песни, фестиваль «Россия – Родина моя», посвящённый Дню России, циклы памятных мероприятий на Дороге жизни и многие другие.

Не остаются без нашего внимания и мероприятия, направленные на сохранение и приумножение семейных и культурных традиций. Здесь также уместно назвать наше содействие развитию культурно-массового отдыха населения, особенно детского. В рамках этого проекта было уже проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие более 5 000 человек.

Здесь же скажем и об организации летнего отдыха, досуга и занятости в летний период детей и подростков. В этом ряду можно назвать пленэрную практику для юных художников наших школ искусств, а также и организацию показов детских спектаклей профессиональных театров Ленинградской области в рамках областного проекта «Краски лета»…

Я здесь специально так много говорила о работе с детьми, юношами и девушками, поскольку это – наше основное направление деятельности. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то посчитал нашу работу «показными активностями». Мы относимся к этому делу предельно серьёзно.

– За прошедший год в нашем районе под вашим общим руководством было проведено 7 871 мероприятие культурной направленности, которые посетили 944 606 наших граждан. Вы удовлетворены?

– Я всю жизнь увлекалась творчеством и разными его направлениями. Окончила музыкальную школу, занималась в театральном и литературном кружках, при этом любила биологию. Изначально поступила в Ярославское музыкальное училище, но за неделю передумала, поняв, что не только музыка – моя непреходящая любовь. Я всегда любила сочетание разных видов искусства. И решение было принято – я выбрала режиссуру массовых праздников и театрализованных представлений, потому что это направление, объединяющее всё. Думаю, что мне что-то удалось сделать на этом поприще.

– Что для вас значит День работника культуры?

– Это отличный повод, по возможности, собраться творческим людям всем вместе, пригласить наших ветеранов, людей искусства, активных жителей района… В этом году мы соберёмся в усадьбе «Марьино», будем слушать классическую музыку, будем любоваться полотнами великих мастеров и радоваться жизни. Создадим себе и людям праздник! Что касается лично меня, то я говорила и буду говорить, что хочу и могу приносить пользу людям, что-то дать, привнести, чем-то помочь… Культура для меня – это всё! Физическая культура человека, его воспитание, знание своей истории, своей религии – это все тоже культура. На том стою и буду стоять.

– Какие значимые культурные мероприятия вы готовите для нас?

– Я даже как-то растерялась… Одних только юбилеев у наших великих писателей, поэтов и музыкантов столько! Мне не хотелось бы сейчас, наморщив лоб, заняться озвучиванием годового плана работы отдела культуры… Могу определённо заверить наших любителей «всех искусств» – их ждут многие приятные сюрпризы!

И всё-таки не удержусь: празднование 225-летнего юбилея со дня рождения «солнца русской поэзии» А.С. Пушкина в наших пушкинских местах порадует многих.

Открою и большой-большой секрет: ко Дню России мы уже с января текущего года готовим большую программу, в которой будут задействованы хоры наших детских школ искусств при учреждениях культуры, при школах, при Доме детского (юношеского) творчества, церковные хоры. Под общим руководством нашего знаменитого коллектива «Terra incognita» будут подобраны песни, записаны фонограммы, подготовлены партитуры и направлены для изучения. В итоге будет сформирован огромный сводный хор из трёхсот участников, который в сопровождении оркестра выступит в парке «Песчанка». Прозвучат наши любимые песни. Уверяю вас – равнодушных не будет!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА