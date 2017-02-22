Токсовский лыжный марафон собрал почти 700 участников

В поселке Токсово на берегу озера Хепоярви уже в 19-й раз прошел Токсовский лыжный марафон. Эти престижные соревнования собирают на лыжне спортсменов со всей России.

Участники XIX Токсовского марафона соревновались за право быть лучшими на дистанциях: 50 км, 33 км и 10 км и свободным стилем. Среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях было разыграно 34 комплекта наград. Всего в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский выступил на церемонии награждения:

– Сегодняшние соревнования – очередной праздник спорта, яркий пример того, как популярен здоровый образ жизни. Количество участников и зрителей – лучшее тому подтверждение. Мне очень приятно вручать награды победителям, ставшим лучшими в своих категориях, однако я думаю, что проигравших тут нет. Лучший приз – возможность провести время в этих живописных местах, на свежем воздухе, в компании друзей.

Фото Антона ЛЯПИНА