В Филлахе (Австрия) состоялся чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди ветеранов спорта (в Европе обычно говорят: «среди мастеров»). Первое место на трамплине К-65 в своей возрастной группе занял житель посёлка Токсово Сергей Ленинский.

Сергей Михайлович родился в 1945 году, имеет звания мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина и заслуженного тренера РФ по бобслею. Он вырос в Токсово и сформировался как спортсмен на базе Кавголовской школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Получив золотую медаль в Филлахе, Сергей Ленинский стал чемпионом мира среди ветеранов в седьмой раз. До этого он выиграл летний чемпионат в Австрии, где прыгал с трамплина К-40, К-60 в сентябре 2016 года. По сравнению с прошлым годом Ленинский ещё и улучшил свой результат, выступив в Филлахе ко всему прочему на более сложном трамплине. Похоже, что на этом останавливаться спортсмен не собирается.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото автора