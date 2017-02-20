В регламент Законодательного собрания Ленинградской области внесут изменения, которые позволят увидеть итоги голосования.

Соответствующие поправки в регламент рассмотрят на заседании областного парламента в среду, 22 февраля. В соответствии с ними в электронной системе голосования будет храниться информация о том, как каждый депутат проголосовал по тому или иному вопросу, если не было принято решение о тайном голосовании. Ранее итоги голосования были только количественными – за, против, воздержались. Инициаторами изменений в регламент выступили депутаты-единороссы Сергей Бебенин, Олег Петров и Алексей Ломов.

Председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин: Изменения направлены на то, чтобы сделать еще более открытой работу депутатов. Например, на сайте Госдумы публикуются результаты поименного голосования по каждому из обсуждаемых вопросов. В ЗакСе Ленобласти тоже теперь можно будет ознакомиться с информацией о том, кто из депутатов и как проголосовал. Это повысит ответственность депутатов за каждое принятое решение, если у тебя есть мнение по этому вопросу – вырази его открыто, обсуждай на фракции и будь готов нести за него ответственность, а не прячься за мнением большинства. Нужна эффективная работа, а не заявления. Мы хотим, чтобы депутатов оценивали не по тому, как они говорят, а по тому, что они делают.

Лидер фракции «Единая Россия» ЗакСа Ленобласти Олег Петров: За введение процедуры открытого голосования я высказывался еще в предыдущих созывах. Но до сих пор списки голосования, по сути, являлись лишь внутренней информацией. Между тем, во многих региональных парламентах она обнародуется не только на их официальном сайте, но и в средствах массовой информации. В Госдуме результаты поименного голосования по тем или иным вопросам размещаются прямо на страницах депутатов на официальном сайте. Любой избиратель может узнать, как его депутат голосовал. Это правильно, ведь избиратели нам доверили представлять их интересы в парламенте, а значит, имеют право знать, как мы голосуем за законопроекты. Процедура открытого голосования позволит пресечь ситуации, когда высказывания депутатов противоречат их «нажиманию на кнопки» при голосовании. Возможно, наша инициатива не найдет поддержки у представителей других фракций, но я считаю, нам, депутатам-единороссам, скрывать от своих избирателей нечего.

Депутат ЗакСа Ленобласти, заместитель секретаря областного отделения «Единой России» по работе с общественными приемными Алексей Ломов: По опыту работы в общественной приемной я вижу, что люди хотят больше открытости. Они хотят видеть, как депутат, которого они делегировали отстаивать свои интересы в Законодательном собрании, голосует за их льготы, за поддержку учителей и врачей на селе, за включение в программу ремонта того или иного объекта. Депутат не должен отрываться от земли и забывать, что он работает для людей, стоит на защите прежде всего их интересов. И открытое голосование – это своеобразная обратная связь для избирателей. Человек делегировал своего представителя, и он же контролирует, как тот работает в областном парламенте.