У Леноблизбиркома новый председатель

Михаил Лебединский возглавил Леноблизбирком. Его кандидатуру утвердили на сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома, на эту должность Михаила Лебединского рекомендовал Центризбиркомом России.

Ранее Михаил Лебединский работал в должности вице-губернатора 47-го региона – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти, являлся председателем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

13 февраля губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал постановление о назначении членом Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса Михаила Лебединского.

Напомним, 2 февраля Владимир Журавлев был освобожден от обязанностей председателя Леноблизбиркома на основании его личного заявления. Как стало известно, он перешел на должность проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.