Новая детская поликлиника откроется во Всеволожске

Во Всеволожске введут в эксплуатацию 6-этажное здание детской поликлиники на 600 посетителей.

В новом здании, помимо отделений детской консультации, также будут размещены центр здоровья, клиническая диагностическая лаборатория и детская стоматологическая поликлиника, сообщает комитет по строительству Ленобласти.

На данный момент детская консультация занимает часть второго этажа здания Всеволожской поликлиники и рассчитана всего на 500 посещений. Благодаря вводу детской поликлиники медицинскими услугами смогут воспользоваться не только жители Всеволожска, но и 15 ближайших населенных пунктов: Колтуши, Янино, пос. им. Морозова и других.

Детское отделение входит в состав Всеволожской поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ». Государственный контракт заключен в мае 2015 года на сумму 297,3 млн рублей. Коробка здания выполнена на 100%, завершаются кровельные работы, ведутся работы по внутренней отделке помещений. Подрядчиком выступает ООО «Ленсоцстрой».