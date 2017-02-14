Михаил Лебединский, бывший вице-губернатор 47-го региона – руководитель аппарата губернатора и правительства, вошел в состав Избирательной комиссии Ленобласти.

13 февраля губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал постановление о назначении членом Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса Михаила Лебединского, сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома. Его кандидатура предложена Центральной избирательной комиссией РФ.

Напомним, 2 февраля Владимир Журавлев был освобожден от обязанностей председателя Леноблизбиркома на основании его личного заявления. Как стало известно, он перешел на должность проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.