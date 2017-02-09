Руководство и специалисты комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области и «Ленавтодора» в выходные дни выедут во все муниципальные районы для проверки качества уборки региональных трасс.

Как пояснил председатель дорожного комитета Юрий Запалатский, подобные инспекции помогут лучше понимать дорожную обстановку непосредственно на местах. «За каждым районом назначаются ответственные. Главный смысл таких поездок – увидеть и зафиксировать действительное состояние уборки трасс в период снегопадов, ориентируясь не на отчеты подведомственных организаций, а на реальное состояние дел, которое каждый день видят наши жители», – отметил глава ведомства.

Сотрудники комитета и «Ленавтодора» также произведут фотофиксацию качества выполняемых работ, после чего всем районным дорожным ремонтно-строительным управлениям будут выставлены оценки. По вопросам качества содержания и уборки дорог жители Ленинградской области могут обращаться в диспетчерскую службу «Ленавтодора» по телефону 251-42-84 и через электронную почту – info@ленавтодор.рф