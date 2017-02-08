Сегодня в аэропорту «Пулково» состоялась презентация «Боинга», получившего название «Гатчина».

В честь празднования в этом году 90-летия со дня образования Ленинградской области, которое пройдёт в городе Гатчине, названо воздушное судно Boeing 737-800, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Для Ленинградской области это, несомненно, большая честь, ведь на наших глазах продолжается история. Именно в Гатчине берет свое начало русская гражданская авиация – в двадцатом веке там появился первый аэродром. Символично, что самолет взмывает в небо в год 90-летия нашего региона», – отметил начальник областного управления по транспорту Павел Постовалов.

Boeing 737-800 «Гатчина» рассчитан на перевозку 150 пассажиров экономического класса обслуживания и 8 – бизнес-класса. Лайнер оборудован салоном Boeing Sky Interior, который отличается современным дизайном.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области