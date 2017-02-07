Школа искусств в Буграх справила новоселье

Больше четырнадцати лет ждали жители поселка Бугры, когда у них появится Школа искусств, потому что до сих пор собственного здания у учреждения не было и обучение детей музыке велось в общеобразовательной школе и в Культурно-досуговом центре. Долгожданное событие состоялось 7 февраля – в этот день в Буграх открылось отделение Кузьмоловской школы искусств.

В поселке много детей, желающих получить музыкальное образование, но из-за отсутствия специального, приспособленного для занятий помещения набор воспитанников был ограниченным. Сегодня в списке воспитанников школы 44 человека, но скоро их станет значительно больше – уже объявлен дополнительный набор учеников. К трем существующим отделениям – гитара, духовые инструменты, фортепьяно – осенью добавятся еще два отделения. Бугровские дети получат возможность обучаться игре на скрипке и виолончели.

Много лет директор Кузьмоловской школы искусств Ирина Ганкевич и родители воспитанников обращались к местной власти с просьбой найти помещение для музыкальной школы, но такой возможности не было. По словам главы администрации Бугровского поселения Геннадия Шорохова, как только появились свободные помещения, появилась и возможность предоставить место для музыкального образования детей.

В Буграх идет интенсивное жилищное строительство, а часть квартир в новых домах сдаются в аренду. Под размещение Школы искусств было арендовано большое помещение, состоящее из двух совмещенных квартир, общей площадью 240 квадратных метров. Аренда помещения оплачивается из районного бюджета, а качественный ремонт, по словам Геннадия Шорохова, – заслуга одного из депутатов местного совета, который является владельцем строительной компании.

На торжественном открытии Школы искусств было много гостей: глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель главы по социальному развитию Елена Фролова, начальник районного отдела культуры Наталья Краскова, директор Бугровской СОШ Алла Тарабарина и др.

Со словами благодарности обратилась ко всем, кто принял участие в открытии Школы искусств, Ирина Ганкевич. Творческих успехов, больших достижений пожелал воспитанникам и педагогам Андрей Низовский. Теплые поздравления прозвучали от всех гостей.

Под фанфары в исполнении воспитанников отделения духовых инструментов была перерезана красная ленточка, а затем состоялся замечательный концерт, в котором приняли участие воспитанники Кузьмоловской школы искусств.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА