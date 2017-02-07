28-я Зимняя универсиада в казахстанском городе Алма-Ата ещё не закончилась, а к нам уже поступили хорошие новости. В соревнованиях по прыжкам со 100-метрового трамплина жительница Токсово, член сборной России по лыжному двоеборью Алёна Сутягина (1997 года рождения) заняла почётное шестое место в личном зачёте и третье место – в командном зачёте.

Напоминаем, что Универсиада 2017 года проходит с 29 января по 8 февраля. В ней принимает участие 1 613 спортсменов из 54-х стран мира. Тренером Алёны Сутягиной Алексей Леонидович Баранов (житель Токсово).

Людмила ОДНОБОКОВА