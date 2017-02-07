220 велосипедистов приняло участие в 31-м Зимнем мемориальном велосипедном пробеге «Дорога жизни», прошедшем в минувшие выходные. Участники стартовали у памятника «Полуторка» на Румболовской горе во Всеволожске. Финишировали через 30 километров – у монумента «Разорванное кольцо». Там же участники пробега получили горячую полевую кашу, которую им приготовили повара местной воинской части.

Организаторами зимнего велопробега по Дороге жизни являются Клуб «Велопитер» и Клуб велосипедистов-марафонцев «Балтийская звезда». Участники этого спортивного мероприятия таким образом отдают дань уважения ленинградцам, которые в 1941–1944 годах совершили невероятный подвиг, организовав доставку продуктов по Дороге жизни во время лютых морозов, под бомбёжками. Велопробег прошёл на высоком душевном подъёме.

Людмила ОДНОБОКОВА