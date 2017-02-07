Больше четырнадцати лет ждали жители поселка Бугры, когда у них появится Школа искусств, потому что до сих пор собственного здания у учреждения не было и обучение детей музыке велось в общеобразовательной школе и в Культурно-досуговом центре. Долгожданное событие состоялось 7 февраля – в этот день
Велопробег по Дороге жизни в память о блокаде Ленинграда
220 велосипедистов приняло участие в 31-м Зимнем мемориальном велосипедном пробеге «Дорога жизни», прошедшем в минувшие выходные. Участники стартовали у памятника «Полуторка» на Румболовской горе во Всеволожске. Финишировали через 30 километров – у монумента «Разорванное кольцо». Там же участники пробега получили горячую полевую кашу, которую им приготовили повара местной воинской части.
Организаторами зимнего велопробега по Дороге жизни являются Клуб «Велопитер» и Клуб велосипедистов-марафонцев «Балтийская звезда». Участники этого спортивного мероприятия таким образом отдают дань уважения ленинградцам, которые в 1941–1944 годах совершили невероятный подвиг, организовав доставку продуктов по Дороге жизни во время лютых морозов, под бомбёжками. Велопробег прошёл на высоком душевном подъёме.
Людмила ОДНОБОКОВА