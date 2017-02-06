В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге прошло торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2016 год.

На мероприятии чествовали спортсменов, которые достигли лучших в Ленинградской области результатов. В группе «Виды спорта, включённые в программу Олимпийских игр» были награждены Милана Дрямова (мастер спорта международного класса по тхэквондо) и Анастасия Коломиец (мастер спорта по фигурному катанию). В группе «Виды спорта, включённые в программу Паралимпийских игр» наградили Илью Волкова (мастер спорта по паратхэквондо). В группе «Виды спорта, не вошедшие в программу Олимпийских игр» была отмечена Ирина Платонова – неоднократная чемпионка мира по радиопеленгации, Константин Серебряницкий – мастер спорта по спортивному ориентированию, Алексей Бахирев – мастер спорта по пауэрлифтингу и чемпионка мира по апноэ Наталья Оводова. Причём Наталья Оводова в этой номинации стала победительницей и была признана спортсменкой года. Этой красивой девушке доверили вести церемонию награждения.

Кроме того, как лучшие в Ленинградской области спортивные мероприятия были особо отмечены соревнования, которые проходят во Всеволожском районе: Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру, финал Кубка России по гольфу и всероссийское соревнование «Российский азимут».

В этот же день состоялось награждение по результатам XII Сельских спортивных игр, где команда Всеволожского района заняла почётное второе место.

Людмила ОДНОБОКОВА

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