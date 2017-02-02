11 февраля в ДК им. Чекалова пройдёт XVII фестиваль-конкурс детской эстрадной песни «Ладожская звёздочка».

За годы проведения фестиваль превратился из маленького местного конкурса в масштабное региональное событие. Вот и в этот раз в Дом культуры им. Чекалова приедут 65 юных вокалистов из разных уголков Ленинградской области – из Кировского, Приозерского, Волховского, Выборгского районов. Всеволожский район на конкурсе будут представлять ребята из посёлка им. Морозова, Янино, Токсово, Кузьмоловского, деревни Новое Девяткино и города Всеволожска. Также будет немало юных участников из Санкт-Петербурга.

Мероприятие состоится по адресу: Всеволожский район, посёлок им. Морозова, ул. Культуры, д. 3, ДК им. Чекалова. Начало конкурса-концерта в 13.00. Вход свободный.

Приглашаем жителей Всеволожского района поддержать юных участников фестиваля!