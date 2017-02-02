Во вторник, 31 января, в здании администрации Всеволожского района под председательством главы администрации Андрея Низовского состоялось заседание рабочей группы. Обсуждали ситуацию, сложившуюся на незавершённых объектах строительства во Всеволожском районе, а именно: ЖК «Азбука», коттеджный посёлок «Традиция», коттеджный посёлок «Всеволожский», ЖК «Щегловская усадьба».

В совещании приняли участие председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти Вячеслав Шибаев, заместители главы районной администрации, помощник Всеволожского городского прокурора, представители строительных компаний и граждане, не имеющие возможности вступить в права владения оплаченным жильём.

Были на рабочем совещании и ответчики: депутат МО «Щегловское сельское поселение» Константин Крюков, а также представители «Строительной компании «Навис», ООО «Константа Девелопмент» и другие.

Кто-то из них обещал достроить жильё, кто-то предлагал продать земельные участки, а на вырученные средства возвести «квадратные метры», кто-то предлагал продать ещё недостроенные квартиры, кто-то ссылался на изменившуюся конъюнктуру на рынке жилья…

Но, как оказалось, многие отчаявшиеся получить своё жильё дольщики уже имеют на руках вступившие в силу судебные решения о взыскании с застройщиков вложенных средств, а судебные приставы уже наложили арест на счета компаний и их имущество. Получился замкнутый круг.

Возможный выход из сложившейся ситуации, хотя администрация района и не являлась ответчиком перед обманутыми дольщиками, озвучил Андрей Низовский: он предложил дольщикам создавать ЖСК, которые, получив статус юридического лица, смогут отстаивать имущественные права каждого и выступать стороной в судебных или арбитражных разбирательствах, а также являться распорядителями денежных средств. Глава администрации района пообещал людям организационную и юридическую помощь в решении их проблем. Его поддержал и Вячеслав Шибаев.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО