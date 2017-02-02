Этой зимой в Ленинградской области стоит теплая ветреная погода, следовательно, лед устанавливается долго. Ледовая обстановка на сегодняшний день продолжает оставаться сложной. Из-за неустойчивых внешних температур лед на водоемах сейчас имеет разную толщину, разные свойства и структуру, местами до сих пор встречаются огромные пространства с открытой водой. Несмотря на предупреждения, любители зимней рыбалки продолжают подвергать свою жизнь опасности.

Так, на Ладожском озере в районе деревни Коккорево в минувшую пятницу произошел очередной отрыв льда с рыбаками. На оторвавшейся льдине оказались 8 человек. Для спасения людей были направлены сотрудники администрации Всеволожского района, аварийно-спасательного формирования Шлиссельбурга, инспекторы Всеволожского отделения ГИМС. Благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб удалось избежать гибели. Рыбаки были доставлены на берег.

Напомним, что для таких правонарушителей существует наказание – административный протокол по ст. 2.10 Областного закона об административных правонарушениях № 149-03, штраф по которому составляет от 2 000 до 2 500 рублей.

ГИМС в очередной раз призывает граждан соблюдать осторожность и не выходить на лед.