На сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Ленинградской области на основании личного заявления Владимира Журавлева принято постановление освободить его от обязанностей председателя Леноблизбиркома. Постановление вступает в силу со 2 февраля, сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области. В соответствии с частью 1 статьи 23 областного закона «О
Председатель избирательной комиссии Ленобласти покидает свой пост
На сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Ленинградской области на основании личного заявления Владимира Журавлева принято постановление освободить его от обязанностей председателя Леноблизбиркома.
Постановление вступает в силу со 2 февраля, сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области.
В соответствии с частью 1 статьи 23 областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» в случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии до избрания нового председателя.
Владимир Журавлев более 20-ти лет посвятил работе в областной избирательной комиссии, 14 из которых работал председателем. Как стало известно, он переходит на должность проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.