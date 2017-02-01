Председатель избирательной комиссии Ленобласти покидает свой пост

На сегодняшнем заседании Избирательной комиссии Ленинградской области на основании личного заявления Владимира Журавлева принято постановление освободить его от обязанностей председателя Леноблизбиркома.

Постановление вступает в силу со 2 февраля, сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области.

В соответствии с частью 1 статьи 23 областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» в случае досрочного освобождения от должности председателя избирательной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии до избрания нового председателя.

Владимир Журавлев более 20-ти лет посвятил работе в областной избирательной комиссии, 14 из которых работал председателем. Как стало известно, он переходит на должность проректора по работе с филиалами Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина.