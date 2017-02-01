Сегодня, 1 февраля, в комитете по образованию Всеволожского района состоялось рабочее совещание директоров школ, на котором присутствовал и глава районной администрации Андрей Низовский. Важной новостью стало назначение руководителем комитета по образованию Ирины Федоренко.

Андрей Александрович рассказал присутствующим о том, как принималось решение об утверждении кандидатуры. По словам главы администрации района, решение принято с учетом профессионального опыта и достижений кандидата, а также результатов работы на предыдущих должностях. Кроме того, кандидатура была одобрена правительством Ленинградской области, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Завершая свое выступление, Андрей Низовский заявил, что ожидает от работы нового руководителя районной системы образования вывода Всеволожского района на лидирующие позиции.

Напомним, что Ирина Петровна с 2010 года возглавляла МОБУ «СОШ № 6» города Всеволожска. Имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Ее работа в должности руководителя образовательного учреждения отмечена грамотами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, Главы администрации города Всеволожска.