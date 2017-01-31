Ленинградцы могут получать паспорта в МФЦ с 1 февраля

С завтрашнего дня многофункциональные центры Ленинградской области начинают предоставлять услугу по выдаче внутренних паспортов граждан РФ. В части приема заявлений также появились изменения: теперь МФЦ будут осуществлять предоставление услуги только в случае замены уже существующего документа.

Для получения услуги заявителям необходимо обратиться в ближайший центр «Мои документы» с подлежащим замене паспортом, заявлением и двумя фотографиями размером 35×45, а также оплатить государственную пошлину и представить документы для проставления отметок (свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы воинского учета), сообщает пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

«В предыдущие годы большой процент обращений за предоставлением данной услуги приходился на граждан, только достигших 14-летнего возраста. Обращаем внимание заявителей, что в связи с изменениями в порядке взаимодействия данной категории граждан будет необходимо обращаться за предоставлением услуги в МВД», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Услуга по выдаче и замене паспорта гражданина РФ является одной из самых востребованных в Многофункциональных центрах Ленинградской области. С начала 2014 года услуга была оказана практически 30 тысячам заявителей.